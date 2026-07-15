Bornova Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım attı. Kent genelinde yürütülen çevre dostu projeleri kurumsal yapıya entegre etmeyi hedefleyen belediye, hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirlik kültürünü tüm birimlerine yaymak amacıyla dev bir eğitim seferberliği başlattı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı. Küresel iklim krizi ve doğal kaynakların hızla tükenmesi karşısında yerel yönetimlerin üstlendiği kritik role dikkat çeken Başkan Eşki, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, temiz ve dirençli bir kent bırakmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Ömer Eşki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Biz sürdürülebilirliği yalnızca ağaç dikmek ya da atık toplamak gibi dar bir çevresel çerçevede görmüyoruz. Bornova Belediyesi olarak bu kavramı ekonomik, sosyal ve kurumsal boyutlarıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. 'Sürdürülebilir Bir Bornova' vizyonumuz, belediyemizin attığı her imzada, ürettiği her projede ve sunduğu tüm hizmet süreçlerinde temel rehberimiz olacak. Bu eğitimle kurulan Yeşil Yakalı ekibimiz, bu dönüşümün öncüsü olacaktır.'

Uzman isimlerden stratejik eğitim sunumları

Açılış konuşmasının ardından program, alanında uzman isimlerin yerel yönetimlerdeki dönüşüm süreçlerini ve küresel standartları ele alan kapsamlı sunumlarıyla devam etti.

Yerel yönetimlerde dönüşümün şifreleri

İlk sözü alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü Emre Uysal oldu. Uysal, dünya genelindeki güncel sürdürülebilirlik yaklaşımlarını aktarırken, yerel yönetimlerin bu değişim sürecine nasıl adapte olması gerektiğini ve akıllı kent uygulamalarının önemini paylaştı.

Küresel amaçlar yerel hizmetlerle buluşuyor

İzmir Sürdürülebilirlik Akademisi Koordinatörü Sibel Yüksel Şenel ise Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın kavramsal çerçevesini masaya yatırdı. Şenel, bu küresel amaçların belediyelerin stratejik planlama, bütçeleme, günlük hizmet üretimi ve halkla ilişkiler (yönetişim) süreçlerine nasıl uyarlanacağını somut örneklerle katılımcılara aktardı.

İsrafı önleyecek 'Sürdürülebilir Ofis' modeli

Programın son bölümünde İzmir Sürdürülebilirlik Ağı Koordinatörü Nihat Uçukoğlu sahne aldı. Uçukoğlu, kamu kurumlarında karbon ayak izini ve çevresel etkiyi azaltmayı, enerji ile kağıt gibi kaynakların verimliliğini artırmayı hedefleyen 'Sürdürülebilir Ofis Eylem Planı' hakkında personeli bilgilendirdi. Eğitimde, mesai saatleri içinde sürdürülebilir çalışma alışkanlıklarının nasıl yaygınlaştırılacağına dair pratik yöntemler paylaşıldı.

'Sürdürülebilir Bir Bornova' projeleri hız kesmeden devam edecek

Bornova Belediyesi, bu eğitim programıyla birlikte resmi olarak startı verilen 'Yeşil Yakalı Yürütücü Personel' ekibi aracılığıyla, sürdürülebilirliği geçici bir kampanya olmaktan çıkarıp kurumsal kültürün kalıcı bir parçası haline getiriyor.

Belediye hizmetlerinin her aşamasında çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri bundan sonra daha sıkı denetlenecek ve uygulanacak. 'Sürdürülebilir Bir Bornova' çalışmaları kapsamında önümüzdeki süreçte de kurum içi eğitimler, halka yönelik farkındalık çalışmaları ve doğrudan sahaya yansıyacak uygulamalı projeler hız kesmeden hayata geçirilmeye devam edecek.