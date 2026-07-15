Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gördes Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Büyükşehir Çocuk Şenliği Gördes'te' adlı etkinlik, çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Şişme oyun parkından illüzyon gösterilerine, yüz boyamadan 'bubble show'a kadar birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı şenliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

MANİSA (İGFA) - Gördes Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de keyifli bir gün geçirdi. Ücretsiz olarak düzenlenen şenlikte şişme oyun parkı, maskotlar, yüz boyama etkinlikleri, illüzyon gösterileri, bubble show, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Şenliğe Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Belediye Başkan Yardımcıları Aykut Bilgen ve Ali Türker Kesici, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Ercan Yiğit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik alanını gezen protokol üyeleri çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Gördes'te yoğun ilgi gören şenlik, çocukların neşesi ve renkli görüntüleriyle hafızalarda güzel anılar bıraktı.