Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 19 Temmuz Pazar günü Konyaaltı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 28. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile birlikte güreş sahasında incelemelerde bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğiyle, bu yıl 28'incisi düzenlenecek Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Temmuz Pazar günü Feslikan Güreş Sahası'nda gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye bürokratlarıyla birlikte Feslikan'da yapılan hazırlıklara ilişkin incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Özdemir, Cem Kotan ile birlikte sahayı gezerek, 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek güreşler öncesinde sahayı kontrol etti.

TÜM GÜREŞSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ata sporunun köklü geleneğini en güzel şekilde yaşatmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak; 14 ayrı branşta sporu ve sporcuyu destekliyor, yağlı güreşte de 16 başpehlivan ve 500 ü aşkın güreşçimizle Ata sporumuza katkı sunuyoruz. Bu yıl sporcumuz Erkan Taş Altın Kemeri Antalya'ya bir kez daha getirme başarısı gösterdik. Biz pehlivanlar diyarıyız. Güreşin başkentiyiz. Her boydan güreşçiler yetiştiriyor, geleceğin başpehlivanlarını yetiştiriyoruz. Yaylaların yaylası Feslikan'da vatandaşlarımız güreşlere çok büyük bir ilgi gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne bekliyoruz. Feslikan Er Meydanı'na çıkacak tüm başpehlivanlarımıza başarılar diliyorum' dedi.