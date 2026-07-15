Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026'nın ilk yarısında modern kent donatılarıyla caddelerin çehresini değiştirirken, dev altyapı yatırımları ve geri kazanım tesisleriyle geleceğin temiz Denizli'sini inşa ediyor. Sahada denetim ve eğitimi bir arada yürüten ekipler, çevre kirliliğine geçit vermiyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre kalitesini artırmak, modern şehircilik anlayışını estetikle buluşturmak ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla temizlik seferberliğine devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2026 yılının ilk 6 ayını kapsayan dönemde gerçekleştirilen çalışmalarla kentin ana arterleri ve caddeleri yeni donatılarla estetik bir çehreye kavuşturulurken, ortak yaşam alanlarını kirletenlere karşı uygulanan yasal yaptırımlar da tavizsiz bir şekilde uygulandı.



Kompozit altyapı güçlendiriliyor



Yaya yoğunluğunun yüksek olduğu cadde ve bulvarlarda görüntü kirliliğini önlemek, çevre temizliğini artırmak ve atıkların kaynağında doğru şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde modern ve dayanıklı tasarıma sahip çöp kutusu sayısını 404'e, sigara izmaritlerinin çevreye atılmasını önlemek amacıyla yerleştirilen cadde tipi küllük sayısını ise 164'e çıkardı. Yetkililer, montaj çalışmalarının planlama doğrultusunda kentin diğer cadde ve bulvarlarında da aralıksız sürdürüleceğini belirtti.



Çevreyi kirletenlere geçit yok: 6 ayda 845 bin TL cezai işlem



Denizli Büyükşehir Belediyesi, denetim mekanizmalarını da sıkılaştırdı. 2026 yılının ilk yarısında, sokağa zamansız ve uygunsuz şekilde çöp çıkaran, sigara izmariti atarak ortak yaşam alanlarını kirleten şahıs ve işletmeler yakın takibe alındı. Kabahatler Kanunu kapsamında yürütülen denetimler sonucunda, çevre mevzuatına aykırı hareket eden kişi ve kurumlara toplam 845.289,00 TL idari para cezası uygulandı.



Sahada eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri



Toplumsal bilinç düzeyini artırarak kalıcı bir çevre kültürü oluşturmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, sahada aktif bir iletişim stratejisi yürütüyor. Yeni çöp kutuları ve küllüklerin montajının yapıldığı caddelerde, belediyenin uzman personeli tarafından vatandaşlara ve esnafa yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilen bu bilgilendirme faaliyetlerinde; çöp çıkarma saatlerine uyulmasının önemi, rastgele atılan atıkların çevreye verdiği zararlar ve yasal sorumluluklar detaylı bir şekilde aktarılarak halkın temizlik sürecine aktif katılımı teşvik ediliyor.



Entegre katı atık yönetiminde yeni yatırım hamlesi



Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde il genelindeki atık sistemini geleceğe taşımak adına Entegre Katı Atık Yönetim Planı hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy, Honaz, Bozkurt, Çardak, Buldan ve Güney ilçelerine hizmet veren Kumkısık Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolama kapasitesi artırılarak yeni döküm alanı tamamlanırken, evsel ve tehlikesiz endüstriyel atıkları yakıt ham maddesine dönüştürecek Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi faaliyete alındı. İlçelerdeki vahşi depolama sorununu kökten çözmek amacıyla Çivril İmrallı Mahallesi'nde yeni bir entegre katı atık bertaraf tesisi yapımına başlanırken, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Çameli ilçelerine hizmet veren Tavas Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolama ömrünün azalması nedeniyle ikinci depolama alanı çalışmalarına start verildi.



Hafriyat atıkları ekonomiye kazandırılıyor



Hafriyat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise çevreye zarar vermeden atık yönetimini sağlamak amacıyla yeni döküm sahası izin süreçleri hızlandırıldı. Çardak Hürriyet Mahallesi'ndeki eski maden sahasının ve Çivril Somak Mahallesi'ndeki atıl kum ocağının hafriyat döküm alanı olarak kullanılması için Orman Bölge ve Tarım İl müdürlükleri ile gerekli izin çalışmalarına başlandı. Ayrıca Salihağa Hafriyat Depolama Sahası'nda inşa edilen günlük 1.280 ton kapasiteli Geri Kazanım Tesisi sayesinde, toplanan hafriyat ve inşaat atıkları yol yapımı ve dolgu malzemesi olarak yeniden ekonomiye kazandırılacak.