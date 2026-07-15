Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli'nin ulaşımında önemli bir yere sahip Seyifler-Gölkent Grup Yolu'nda yol yenileme çalışmasında sona geldi. Kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayan ekipler, 9 kilometrelik güzergâhta bölge sakinlerinin yıllardır beklediği uzun ömürlü ve sağlam bir yol inşa edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ferizli ilçe merkezi ile kuzey mahalleleri arasında kritik bağlantı sağlayan Seyifler-Gölkent Grup Yolu'nda çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Kazı ve dolgu tamam

Her gün binlerce sürücünün kullandığı, bölge halkının uzun yıllardır genişletilmesi, güvenli ve konforlu hale getirilmesi için uzun zamandır beklediği 9 kilometrelik grup yolunda işlemler hızla devam ediyor.

Kazı, dolgu tamam

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri ilk etapta kazı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Güzergâhın uzun yıllar güvenle hizmet verebilmesi için asfalt öncesindeki son işlem olan PMT serimine başlandı.

Taşıma kapasitesi artıyor

Toplam 20 bin ton PMT malzemesinin serileceği güzergâhta oluşturulan sağlam temel sayesinde yolun taşıma kapasitesi artırılacak ve asfalt kaplamasının uzun ömürlü olması sağlanacak. Ayrıca daha önce 6 metre genişliğinde olan yol 9 metreye çıkarılarak ulaşım rahatlatılacak.

Ferizli ilçe merkezi ile kuzey mahalleleri arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek proje, bölgedeki tarımsal üretim ve lojistik faaliyetlere de önemli katkı sunacak.