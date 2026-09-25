Yığılcaspor Kulübü, sahada elde ettiği bir üst lige çıkma hakkının ardından yeterli desteği bulamadığını belirterek PGL Ligi'nden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılcaspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır Yığılcaspor'un bir üst lige çıkmasının hedeflendiği, futbolcular, yöneticiler ve taraftarların ortak çabasıyla bu hedefe ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, takımın sahada mücadele ederek PGL Ligi'nde Yığılcaspor'u temsil etme hakkı kazandığı ifade edilerek, kulübün ligde mücadele edebilmesi için iş insanları, esnaf ve ilçede imkan sahibi vatandaşlardan destek istendiği kaydedildi. Beklenen desteğin sağlanamadığı belirtilen açıklamada, 'Biz sahada kaybetmedik. Rakibimize yenilerek bu hakkı kaybetmedik. Mücadeleden kaçmadık, vazgeçmedik. Biz, yalnız bırakıldığımız için bugün sahada kazandığımız hakkımızdan vazgeçmek zorunda kalıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda Yığılcaspor'un PGL Ligi'nden çekilme kararının, kulübün karşılaştığı maddi ve kurumsal destek eksikliği nedeniyle alındığı bildirildi.