Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Muğla'da düzenlenen Minikler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları'nda önemli bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - 10-12 Eylül tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirilen Minikler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları, Türkiye'nin farklı bölgelerinden genç masa tenisi sporcularını bir araya getirdi. Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı da organizasyonda Konya'yı başarıyla temsil etti.

Zorlu müsabakalarda rakipleri karşısında mücadele eden Karataylı minikler, yaş kategorilerinin üzerinde sporcularla karşılaşmalarına rağmen ortaya koydukları azim, mücadele ve takım ruhuyla dikkat çekti.

KARATAY'IN MİNİK RAKETLERİ MUĞLA'DA ZİRVEDE

Turnuva boyunca sergiledikleri başarılı performansla rakiplerini geride bırakan Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Minikler Bölge Takım Yarışmaları'nı şampiyon olarak tamamladı. Elde edilen bu başarı, Karatay Belediyespor'un masa tenisinde altyapıya yönelik çalışmalarının ve genç sporcuların gelişimine verilen önemin de önemli bir göstergesi oldu.

Karatay Belediyespor'un takım kategorisindeki şampiyonluğuna bir başarı da ferdi müsabakalardan geldi. Organizasyonda ferdi kategoride mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Yusuf Eren Aydın, başarılı karşılaşmaların ardından turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım şampiyonluğunun yanı sıra ferdi kategoride elde edilen derece, Karatay Belediyespor Kulübü'nün masa tenisinde altyapıya verdiği önemin ve genç sporcuların ortaya koyduğu azimli çalışmanın önemli bir göstergesi oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı'nın Muğla'da elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini tebrik etti.