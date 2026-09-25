Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ ve BURFAŞ aracılığıyla Bursaspor'a verdiği sponsorluk desteğini basketbola da taşıdı. Tarım Peyzaj AŞ, yeni sezon için Bursaspor Basketbol'un şort sponsoru oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, farklı alanlarda verdiği desteklerle şehrin en büyük marka değeri Bursaspor'un yanında olmaya devam ediyor. Yakın zamanda iştirakleri BESAŞ ve BURFAŞ aracılığıyla Bursaspor futbol takımına sponsorluk desteği veren Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ eliyle de Bursaspor Basketbol'a sponsor oldu. Sponsorluk protokolü, Tarım Peyzaj AŞ'nin yönetim binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı olan Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, Başantrenör Roger Grimau ve oyuncular katıldı.

TARIM PEYZAJ AŞ'NİN LOGOSU ŞORTTA YER ALACAK

Protokol kapsamında Tarım Peyzaj AŞ'nin logosu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor Basketbol'un şortunun sağ alt bölümünde yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın talimatıyla kulübe destek verdiklerini belirten Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Semih Polat, takıma başarılı ve sakatlık olmadan geçecek bir sezon diledi.

Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin de yeni sezon öncesindeki destekleri için Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve Genel Müdür Semih Polat'a teşekkür etti.