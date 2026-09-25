Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bursa'yı temsil eden tek takım olan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu kadrosunu düzenlenen lansmanla tanıttı. Geçen sezon sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Bursa ekibi, koruduğu güçlü kadrosu ve yeni transferleriyle gözünü daha yüksek hedeflere dikti.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen lansmanla yeni kadrosunu ve sezon hedeflerini tanıttı. 25 Eylül 2026'da gerçekleştirilen buluşmada, takımın geride kalan sezon performansı değerlendirilirken yeni döneme ilişkin planlar da paylaşıldı.

Lansmana; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or, Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker, Başantrenör Gökhan Durmaz ve Takım Kaptanı Buse Ünal Pehlivan katıldı. Oyuncular ve teknik ekip de medya mensuplarıyla bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Altyapı Takımı ve Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eker Spor Kulübü 2. Lig Kadın Takımı da lansmanda yerini aldı. Eker'in desteğiyle yoluna devam eden Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı'nın sahadaki mücadelesinin yanı sıra Bursa voleyboluna yönelik misyonu da vurgulandı.

Lansmanda gerçekleştirilen konuşmalarda, Bursa'nın Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı'nın kentte voleybol kültürünün gelişmesine sağladığı katkı öne çıktı. Takımın ligdeki mücadelesinin genç sporcuları voleybola teşvik ettiği ve bu sporun Bursa'da daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğu dile getirildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, 'Nilüfer'de spor yalnızca bir başarı alanı değil, bir yaşam kültürü. Kadın voleybol takımımız da bu kültürün en güçlü temsilcilerinden biri. Bir kız çocuğunun tribünde bir voleybolcuyu izleyerek 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' demesi, bizim için kazanılmış en değerli kupalardan biri. Kadın sporunun sürdürülebilir biçimde güçlenmesi kamu, özel sektör ve toplumun ortak sorumluluğu. Eker Grubu'nun takımımıza verdiği destek de bu anlayışın çok kıymetli bir örneği. Sporcularımızın hayallerine katkı sunan Eker'e teşekkür ediyor, takımımıza mücadele ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum.' dedi.

Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or, 'Bu yılki en büyük hedefimiz, geçen yıl olduğu gibi en iyi voleybolu oynayan ve sahada en sportmen şekilde mücadele eden takım olmak. Bizim için sıralamadan ziyade Bursa'da voleybolseverlere güzel maçlar izletmek ve Türk voleyboluna, özellikle genç sporculara hizmet etmek önemli. Sultanlar Ligi'nde çıta her geçen gün yükselirken, belediye spor kulüplerinin ve kurumsal desteklerin sürdürülebilirliği de Türk voleybolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Biz de Nilüfer Belediyespor Eker olarak güçlü altyapımızla birlikte kadın voleyboluna hizmet etmeyi ve genç sporcular yetiştirmeyi sürdüreceğiz.' dedi.

Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker, 'Eker olarak çok uzun yıllardır spora destek veriyoruz. Bunun sebebi, sporun bireylerin özgüveninin gelişmesinde ve toplumun şekillenmesinde çok olumlu bir etkiye sahip olduğuna inanmamız. Bugün burada Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı ile olmak bizim için çok kıymetli. Çünkü biz burada sadece başarılı bir Sultanlar Ligi takımını desteklemiyoruz. Aynı zamanda sporcularımızın sahadaki mücadele azmi ve çalışkanlığıyla genç kızlarımıza rol model olmalarını da çok önemsiyoruz. Formanızda Eker ismini görmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, inandığımız değerleri gösterebildiğimiz çok değerli bir alan. Yeni sezonda sporcularımıza ve teknik ekibimize sağlık, güç ve başarı diliyorum. Arkanızda size inanan, güvenen ve sizinle gurur duyan kocaman bir Bursa ailesi olduğunu hiç unutmayın.' dedi.

Başantrenör Gökhan Durmaz, 'Güzel bir sezon geçirdik. Özellikle bu sahada oynadığımız maçlarda Bursa halkıyla birlikte güzel bir voleybol izlettik. Bu sezon geçen yıldan birçok oyuncumuzu kadromuzda tuttuk, aramıza daha genç, daha enerjik ve daha dinç oyuncular kattık. Bu sezon da beklentimiz iyi voleybolu sahaya yansıtmak ve Bursa halkına güzel maçlar izlettirmek. Bu süreçte başta Eker olmak üzere yönetimimize ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım aynı güzel voleybolu bu sezon da bu sahada sizlere izlettirebiliriz.' dedi.

Takım Kaptanı Buse Ünal Pehlivan, 'Bugün burada, yeni sezon öncesinde takım olarak bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Geçen sezon Bursa'da güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Sahada verdiğimiz mücadeleyle güzel anlar yaşadık ve bu sezon bunun üzerine koyarak daha güzel işlere imza atmak istiyoruz. Yeni sezonda da takım olarak birbirimize güvenerek, mücadelemizi son ana kadar sürdürerek sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize her zaman destek olan yönetimimize, Eker ailesine ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için sağlıklı, güzel ve başarılarla dolu bir sezon olur.' dedi.