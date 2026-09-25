Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler 28 Eylül'de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin yıl boyu spor yapmalarına imkan sunmak amacıyla düzenlediği Kış Spor Okulları, bir kez daha kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Çocukların donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla gerçekleştirilen Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları'nda ilk dönem eğitimleri 28 Eylül'de başlayacak. Kış Spor Okulları'na katılacak olan çocuklar; yüzme, halter, futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, karate, tekvando, boks, güreş, kick boks, badminton, masa tenisi, dart ve satranç gibi toplam 16 branşta eğitim alma fırsatı bulacak.

Binlerce çocuğu sporla buluşturacak Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları; 12 farklı tesiste gerçekleştirilecek. Çocuklar, alanında uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerde hem spor yapma alışkanlığı kazanacak hem de ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak. Kış dönemini farklı branşlarda spor yaparak değerlendirmek isteyen çocuklar için kayıt işlemleri yildirimbelediyespor.org adresi üzerinden gerçekleştirecek.

YILDIRIM'DA 12 AY SPOR İMKANI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösteriyoruz. 'Spor Kenti Yıldırım' hedefi doğrultusunda çocukları ve gençleri sporla buluşturuyoruz. Spor okullarımız sayesinde evlatlarımız hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor hem de disiplin, özgüven, takım ruhu, azim ve mücadele gibi değerleri öğreniyor. Bu anlayışla Yıldırım'da çocuklarımıza 12 ay spor yapma imkanı sunuyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımızda 36 binden fazla evladımızı sporla buluşturduk. Kış Spor Okullarımız'da da binlerce çocuğumuzun farklı branşlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. Tüm çocuklarımız ile gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyorum. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz' dedi.