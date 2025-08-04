Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,19 artış gösterdi. İmalat ürünlerinde yıllık yüzde 24,02, aylık yüzde 1,60 artış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos 2025’te Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Temmuz 2025 verilerini yayımladı.

Yİ-ÜFE (2003=100), bir önceki aya göre yüzde 1,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,07 artış gösterdi.

Sanayi Sektörlerinde Yıllık ve Aylık DeğişimSanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler şöyle gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 28,30 artış

İmalat: yüzde 24,02 artış

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 22,10 artış

Su temini: yüzde 55,74 artış

Aylık değişimlerde ise; Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 3,67 artış, İmalat: yüzde 1,60 artış, Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 2,21 artış, Su temini: yüzde 1,82 artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarda yüzde 21,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,40 artış, enerjide yüzde 20,82 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,34 artış gözlendi.

Aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti:

Ara malları: yüzde 1,68 artış

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 2,31 artış

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 0,54 artış

Enerji: yüzde 3,43 artış

Sermaye malları: yüzde 2,53 artış

TÜİK verileri, özellikle su temini ve dayanıklı tüketim mallarında yüksek yıllık artışların, üretici fiyatlarındaki genel yükselişi etkilediğini ortaya koydu.