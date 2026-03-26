İki sezondur ihracatta gerileme yaşayan Türk zeytinyağı sektörü, doğru rekolte tespiti ve Avrupa Birliği'nden alınacak kota ile yeniden ivme kazanmayı hedefliyor. Sektör temsilcileri, İzmir'de düzenlenen buluşmada yol haritasını belirledi.

İZMİR (İGFA) - Türk zeytinyağı sektörü, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'nda bir araya geldi.

Toplantıda sektörün ihracatta yaşadığı tıkanıklığın aşılması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, sektörün sürdürülebilir büyümesi için en kritik başlığın öngörülebilir ihracat ortamı olduğunu belirterek, doğru rekolte tespitinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Uygun, hatalı verilerin yanlış politikalara yol açarak sektöre zarar verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldiğini hatırlatan Uygun, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uyguladığı 100 tonluk kotanın yetersiz olduğunu ifade etti. AB pazarında adil rekabet talep ettiklerini belirten Uygun, Gümrük Birliği güncellemelerinde zeytinyağı kotasının artırılmasının kritik olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç ise küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığını ve 'gıda milliyetçiliği' kavramının öne çıktığını dile getirdi. Türkiye'nin güvenilir gıda tedarikçisi olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Kılıç, 2025'te 32,6 milyar dolara ulaşan tarım ihracatının 2026'da da artmasının beklendiğini söyledi. Zeytinyağı ihracatında ambalajlı ürünlerin payının yüzde 70'e ulaştığına dikkat çeken Kılıç, ihracatçılara sağlanan desteklerin 2026 yılında 45 milyar TL'ye çıkarıldığını kaydetti.

Etkinlikte ayrıca bilimsel rekolte tespit yöntemleri ve Avrupa Birliği kotaları konularında paneller düzenlenirken, 2025 yılı ihracat şampiyonları da ödüllendirildi.

6 kategoride 32 firmanın ödüllendirildiği 'Zeytin ve Zeytinyağı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni' gerçekleştirildi.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'na Verde Yağ Altın Sponsor olurken, Uygun Rafine Yağ Sanayi., Yunuslar Tarım Ürünleri, İzmir Ticaret Borsası, Kozoliv Gıda Ürünleri ve Ticaret ve Sanayi Kontuvarı Gümüş Sponsor olarak destek verdiler. Günkar Gıda, Eroğlu Gıda, Yeniçağ Gıda, Eker Gıda, Zer Zeytincilik, Balsarı Yağ ve Aydın Ticaret Borsası Bronz Sponsor olarak yer aldılar.