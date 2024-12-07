Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünlüce de nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederken, ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

Denizli Kadın Meclisi’nden 'Seçen ve Seçilen Kadınlar' paneli

Denizli Kadın Meclisi’nden 'Seçen ve Seçilen Kadınlar' paneli

Eskişehir’de hayata geçirilen projelerin çok başarılı olduğunu belirten Okan Kurd, Başkan Ünlüce’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldiklerini söyleyen Okan Kurd, Eskişehir’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Başkan Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Burdur’un Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd’u makamında ağırladı.