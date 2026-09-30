Sigourney Weaver'ın anlatımıyla Human Nature, ASICS'in modern yaşam alanlarının hareket etme biçimimizi nasıl değiştirdiğini ele alan yeni doğa belgeseli.

PRNewswire / KOBE, Japonya (İGFA) - Dünya Ruh Sağlığı Günü öncesinde ASICS, yeni küresel araştırmanın insanların uyanık oldukları zamanın %86'sını hareket etmeden geçirdiğini ortaya koymasının ardından, hareket için dünyanın ilk koruma uyarısını yayımlıyor.¹

ASICS, bu konuya dikkat çekmek amacıyla, ödüllü oyuncu Sigourney Weaver'ın anlatımıyla hazırlanan yeni doğa belgeseli Human Nature'ı yayımladı. Kamerayı insanlara çeviren kısa film, modern yaşam alanlarımızın hareket etme biçimimizi nasıl sessizce değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları

İnsanlar, uyanık oldukları zamanın %86'sını hareket etmeden geçirdiklerini belirtiyor.¹

geçirdiklerini belirtiyor.¹ Araştırmaya katılan yetişkinlerin %53'ü , günümüzde önerilen fiziksel aktivite düzeylerini karşılamıyor.

, günümüzde önerilen fiziksel aktivite düzeylerini karşılamıyor. Bu oranın 2035 yılına kadar %56'ya yükselmesi ve araştırmanın gerçekleştirildiği ülkelerde 2,3 milyar yetişkine ² ulaşması bekleniyor.

ve araştırmanın gerçekleştirildiği ülkelerde ² ulaşması bekleniyor. Katılımcıların %64'ü , modern yaşamın bütün bir günü neredeyse hiç hareket etmeden geçirmeyi kolaylaştırdığını söylüyor.

, modern yaşamın bütün bir günü neredeyse hiç hareket etmeden geçirmeyi kolaylaştırdığını söylüyor. Yalnızca 15 dakikalık hareketin, ruh halimizi olumlu yönde etkilemeye ve gelişmemize yardımcı olabileceği belirtiliyor.

31 ülkede 34.000 kişinin katıldığı küresel araştırma³, yetişkinlerin yarısından fazlasının (%53) önerilen fiziksel aktivite düzeylerini karşılamadığını ortaya koydu. ASICS, sorunun boyutunu daha iyi anlamak amacıyla uzmanlarla birlikte dünyanın ilk 'Hareket Koruma Durumu' (Movement Conservation Status) sistemini geliştirdi.⁴ Doğanın korunmasından ilham alan ve uluslararası kabul görmüş fiziksel aktivite kılavuzlarını temel alan bu sistem, hareket düzeylerini aktif, risk altında veya tehlikede olarak sınıflandırıyor.

Bulgular, yaklaşık her dört kişiden birinin (%23) hareket düzeyinin 'tehlikede' olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Bu kişiler haftada 30 dakikadan az egzersiz yapıyor. 2035 yılına kadar hareket düzeyi 'risk altında' veya 'tehlikede' olarak sınıflandırılan yetişkinlerin oranının %53'ten %56'ya yükselmesi ve bunun araştırmanın gerçekleştirildiği ülkelerde tahmini 2,3 milyar yetişkine² karşılık gelmesi bekleniyor.

HAREKET DÜZEYİ RUH HÂLİMİZLE BAĞLANTILI

Hareket düzeyi 'tehlikede' olarak sınıflandırılan kişiler, hareket düzeyi 'aktif' olarak sınıflandırılanlara kıyasla belirgin şekilde daha düşük Ruh Hâli Skorları bildiriyor. 'Tehlikede' grubunun ortalama skoru 100 üzerinden 60 iken, 'aktif' grubunda bu skor 71.

Ayrıca 'aktif' olarak sınıflandırılanlara kıyasla kendilerini %23 daha az enerjik, %20 daha az sakin, %17 daha az odaklanmış ve %16 daha stresli hissettiklerini belirtiyorlar.

Gençler özellikle risk altında. 18-24 yaş grubundakilerin yarısından fazlası (%57), önerilen fiziksel aktivite düzeylerini karşılamadığını söylüyor. Bu grubun %92'si ise bunun sonucunda düşük ruh hâli, artan stres ve uyku sorunları da dâhil olmak üzere olumsuz etkiler yaşadığını belirtiyor.

MODERN YAŞAM HAREKETİ HAYATIMIZDAN ÇIKARIYOR

Araştırma, modern yaşamın sunduğu kolaylıkların günlük hayatımızdaki hareketi sessizce ortadan kaldırdığını gösteriyor. Günümüzde hareket etmeden yemek yiyebiliyor, çalışabiliyor, bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor, alışveriş yapabiliyor, sosyalleşebiliyor ve eğlenebiliyoruz — ve bunu giderek daha fazla yapıyoruz.

İnsanların yaklaşık üçte ikisi (%64), modern yaşamın sunduğu kolaylıklar nedeniyle bütün bir günü neredeyse hiç hareket etmeden geçirmenin kolay olduğunu söylüyor. Öte yandan, 10 kişiden 4'ünden fazlası evinden üç gün veya daha uzun süre rahatlıkla çıkmayabileceğini belirtiyor.

Ancak evde kalmanın da bir bedeli var. Evden hiç çıkmadan tam bir günü çok sık geçiren kişilerin ortalama Ruh Hâli Skoru 100 üzerinden 62 iken, bunu hiçbir zaman yapmayanlarda bu skor 71. Ayrıca ilk grubun hareket düzeyinin 'tehlikede' olarak sınıflandırılma olasılığı iki kat daha yüksek (%40'a karşı %20).

Teknoloji bu eğilimi hızlandırıyor. Araştırmaya katılanların %41'i, günlük işlerini yüz yüze yapmak yerine düzenli olarak internet üzerinden gerçekleştiriyor. %39'u ise yüz yüze görüşmek yerine telefon veya görüntülü görüşme yoluyla sık sık sosyalleşiyor. 18-24 yaş grubunda ise %41'i, daha önce kendi başlarına yaptıkları işleri artık tamamlamak için yapay zekâ kullanıyor. Bu oran, tüm yaş grupları arasındaki en yüksek oran.

SADECE 15 DAKİKA BİLE FARK YARATMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Ancak iyi haberler de var. Kısa süreli hareketler bile gerçek bir fark yaratabilir. ASICS araştırması, yalnızca 15 dakikalık hareketin ruh hâlinde ölçülebilir bir iyileşme sağlamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Biyoloji ve Antropoloji Profesörü David Raichlen şöyle diyor:

'Hareketi bir seçenek hâline getiren bir dünya yarattık. Gerçek anlamda hareket etmeden çalışabiliyor, alışveriş yapabiliyor, sosyalleşebiliyor ve eğlenebiliyoruz. Bu hayatı kolaylaştırsa da bedenlerimiz ve zihinlerimiz sağlıklı kalabilmek için düzenli harekete ihtiyaç duymaya devam ediyor.

Bulgular, hareketin sonradan eklenen bir unsur olmadığını; nasıl hissettiğimizin, düşündüğümüzün ve işlev gösterdiğimizin temel bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Cesaret verici olan ise değişim yaratmak için çok fazla harekete ihtiyaç duymamamız. Küçük ve ulaşılabilir fiziksel aktivite anları bile gerçek bir fark yaratabilir. Buradaki asıl mesele, bu anları içinde yaşadığımız dünyaya yeniden dâhil etmek.'

YENİ BİR DOĞA BELGESELİ

Human Nature, giderek daha konforlu ve kolay hâle gelen modern yaşam alanlarında yaşayan insanlara eğlenceli bir bakış sunuyor.

Doğa belgesellerinin anlatım tarzına geri dönen Sigourney Weaver, kendine özgü sesiyle kısa filme hayat veriyor. Film; kanepelerin, ekranların ve hayatı kolaylaştıran çözümlerin günlük hareketin yerini nasıl sessizce aldığını inceliyor.

Geleneksel doğa koruma belgesellerine eğlenceli bir dokunuş getiren Human Nature, modern yaşamın hareket etme biçimimizi nasıl değiştirdiğini gösterirken, hareketin doğamızın bir parçası olduğunu bize yeniden hatırlatıyor.

Human Nature belgeselini izle: [LINK]

'75 yılı aşkın süredir ASICS, hareketin yalnızca bedeni değil, zihni de dönüştürdüğü inancıyla yoluna devam ediyor,' diyor ASICS Global Pazarlama Başkanı Gary Raucher. 'Zaten ASICS adımızın kaynağı da bu. Adımız, Latince 'Anima Sana In Corpore Sano' ifadesinden geliyor; yani 'Sağlam Bedende Sağlam Zihin.' Günümüzde modern yaşam, hareketi günlük hayatımızdan sessizce çıkarırken, insanlara hareketin gücünü hatırlatmanın her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Her yerdeki insanlara yalnızca 15 dakika hareket etmeleri için ilham vermeyi umuyoruz; çünkü kısa süreli hareketler bile hem beden hem de zihin üzerinde anlamlı bir fark yaratabilir.'

Bu Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ASICS, herkesi 'Gelişmek İçin 15 Dakika' (15 Minutes to Thrive) hareketine katılmaya ve beden ile zihni desteklemek için yalnızca 15 dakika hareket etmeye teşvik ediyor.

İnsanlar ayrıca bir ASICS Hareket Koruma Elçisi (Movement Conservationist) olarak, daha fazla insanı hem bedeni hem de zihni için hareket etmeye teşvik eden küresel topluluğa katılabilir.

Daha fazla bilgi edinmek ve harekete katılmak için asics.com/movementconservation adresini ziyaret edebilirsiniz.

¹ Kişilerin kendi beyan ettikleri günlük hareket düzeyine dayanmaktadır ve 16 saatlik bir uyanıklık süresini esas almaktadır.

² 2035 yılında araştırmanın gerçekleştirildiği 31 pazardaki 18 yaş ve üzeri nüfusun tahmini toplamının %56'sına dayanmaktadır (4,04 milyar). Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri 2024 (UN World Population Prospects 2024).

³ ASICS'in küresel State of Mind araştırması, Temmuz 2026'da 31 pazarda 34.000 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Norveç, Peru, Polonya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, ABD ve Vietnam. Her pazarda genel nüfustan 1.000 kişi araştırmaya katılmıştır (ABD, Birleşik Krallık ve Çin'de 2.000 kişi). Katılımcılar; yaş, cinsiyet ve bölge bakımından ulusal nüfusu temsil edecek şekilde seçilmiştir.

⁴ ASICS, Hareket Koruma Durumu'nu (Movement Conservation Status) geliştirmek için Profesör Brendon Stubbs ile birlikte çalışmıştır. Sistem, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sport England, NHS England ve ABD Fiziksel Aktivite Kılavuzları da dâhil olmak üzere, haftalık fiziksel aktiviteye ilişkin uluslararası kabul görmüş kılavuzlardan yararlanılarak geliştirilmiştir. Hareket Koruma Durumu, kişilerin kendi beyan ettikleri haftalık hareket sürelerini üç kategoriye ayırır:

Aktif: 150 dakika ve üzeri

150 dakika ve üzeri Risk altında: 30-149 dakika

30-149 dakika Tehlikede: 30 dakikadan az

ASICS HAKKINDA

ASICS'te beş harfimizin bir anlamı var. ASICS, Latince 'Anima Sana In Corpore Sano', yani 'Sağlam Bedende Sağlam Zihin' ifadesinin kısaltmasıdır. 1949'da kurulduğumuz günden bu yana amacımız, insanların Sağlam Beden ve Sağlam Zihin dengesine ulaşmalarına yardımcı olmak olmuştur.

Daha en başından itibaren kurucumuz Kihachiro Onitsuka, sporun ve hareketin insanlara moral verme, pozitif bir bakış açısı kazandırma ve bireyleri, hatta tüm toplulukları ileriye taşıma gücüne sahip olduğunu gördü. Biz hâlâ buna inanıyoruz.

Amacımızın bugün her zamankinden daha fazla önem taşıdığına inanıyoruz. Stres ve kaygı seviyeleri rekor düzeylerdeyken, sporun ve hareketin olumlu bir etkisi olabileceğini biliyoruz. İşte bu nedenle, daha fazla insanı olumlu bir ruh sağlığı için hareket etmeye teşvik etmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.

Daha fazla bilgi için; [email protected]