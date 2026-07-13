Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, ebeveynleri tarafından terk edilen 4 yavru leyleği koruma altına aldı. Sağlık kontrolleri yapılan yavrular göç zamanına hazırlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yaban hayatına sunduğu katkılarla sık sık Türkiye gündemine gelen Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, bu kez 4 yavru leyleğe umut oldu. Ebeveynleri tarafından terk edilen yavru leylekler, merkezin şefkatli ellerine emanet edilerek koruma altına alındı. Özenle bakımları yapılan minik misafirler, güçlenerek göç zamanını güvenle bekleyecek.

EBEVEYNLERİ GELMEDİ DUYARLI VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde elektrik direği üzerindeki yuvada uzun süre ebeveynlerinin dönmediği fark edilen 4 yavru leylek, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından titizlikle yuvadan alınan yavrular, bakım ve sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

LEYLEKLER HALKALANARAK KİMLİKLENDİRİLDİ

Ormanya'ya getirilen yavru leyleklerin sağlık kontrolleri, uzman veteriner hekim ve biyologlar eşliğinde titizlikle gerçekleştirildi. Göç rotalarının ve davranışlarının izlenebilmesi amacıyla halkalanan yavruların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kanatlarında ya da uçuşlarını engelleyecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı tespit edildi.

GÖÇ ZAMANINDA UÇMALARI BEKLENİYOR

Kontrollerinin ardından yavru leylekler, Ormanya'da bulunan Düşkün Leylekler Evi'ne yerleştirilerek bakım ve gözlem altına alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında özenle takip edilen yavru leyleklerin, gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlayarak göç döneminde uçmaları bekleniyor.

ORMANYA'DAKİ MERKEZ ÇEVRE İLLERİN DE UMUDU

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet vererek yaban hayvanlarına umut oluyor. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya ve Yalova gibi çevre illerden getirilen yaralı, hasta ya da güçten düşmüş hayvanlar burada tedavi altına alınıyor. Steril ortamlarda yürütülen çalışmalarda; radyolojik görüntüleme, yara bakımı ve enfeksiyon tedavileri titizlikle uygulanırken, hayvanların yeniden doğal yaşamlarına kazandırılması hedefleniyor.

6 AYDA 600'Ü AŞKIN YABAN HAYVANINA ŞİFA

Kentimizin ve çevre illerin yaban hayatı için büyük önem taşıyan bu merkezde, 2026 yılının ilk 6 ayında yoğun bir tedavi süreci yürütüldü. Bu kapsamda karaca, tilki, çakal ve kurt gibi 41 memeli ile şahin, atmaca, doğan ve güvercin gibi 560 kanatlı hayvan tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırıldı. Ormanya, bu yönüyle yalnızca doğa turizminin gözdesi değil; aynı zamanda yaban hayatını koruyan, yaşatan ve geleceğe taşıyan önemli bir merkez olmanın gururunu yaşıyor.