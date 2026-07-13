Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi'nin yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik sunduğu sağlık ve hasta nakil hizmetleri, vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi tarafından sunulan evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri, yalnızca hizmet alan vatandaşların değil, sağlık camiasının da takdirini kazanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ne ulaşan teşekkür mesajlarında, özellikle sağlık alanında görev yapan hekimler, akademisyenler ve sağlık personeli, verilen hizmetin profesyonelliğine ve insan odaklı yaklaşımına vurgu yaptı.



'BİR HEKİM GÖZÜYLE HİZMET KALİTESİNİ ÇOK YETERLİ BULDUM'



CİMER üzerinden teşekkür mesajı gönderen Dr. Özge Karataş, yatağa bağımlı olan dayısının yaklaşık bir yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından adeta evde palyatif bakım ünitesi konforunda hizmet aldığını belirtti.

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir de yatalak durumdaki babaannesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden nakli sırasında aldıkları hizmetten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Çözüm merkezine ulaşan bir diğer anlamlı teşekkür ise kendisi de bir sağlık personeli olan Emin Birinci'den geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik ücretsiz HPV aşısı, evde sağlık ve diğer sağlık hizmetlerinden övgüyle bahseden Birinci, 'Bir sağlık personeli olarak memnuniyetle takip ediyorum. Projelerde emeği geçen tüm personellerinize ayrıca teşekkür ederim' dedi.



'HEPSİ GÜLER YÜZLÜ, İŞİNİ ÖZVERİYLE YAPAN İNSANLAR'



Bayram ziyareti için Ankara'dan memleketi Çivril ilçesine gelen ve annesinin kalça kırığı ameliyatı sonrası Büyükşehir'den evde sağlık hizmeti alan Hasan Hakan Sarıaydın da ekiplere hayran kaldığını belirtti.

'BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER'



Ağır hastalık döneminde evde sağlık ekiplerinin kendisini hayata döndürdüğünü söyleyen Aysel Kiper ise, 'Hemşire ve doktor beyden çok memnunum. Olağanüstü bir yaklaşımla beni hayata döndürdüler' diyerek teşekkürlerini iletti. Arife Çavuşlar da, hasta nakil hizmetlerinde çalışan personelden çok memnun olduklarını vurgulayarak, 'Çok ilgililer çok teşekkür ederiz. Hizmetleri için belediyemize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı. Nevzat Ata da, hasta nakil hizmeti aldıklarını belirterek, 'Yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Belediyenin yüz akı olarak değerlendirdik. Yürekten teşekkür ederiz' dedi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'DERTLERE DERMAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve gelirken kentin kaynaklarını doğrudan Denizlililerin hizmetine sunacaklarının sözünü verdiklerini belirterek, 'Bizim için her teşekkür mesajı çok kıymetli. Özellikle sağlık alanında görev yapan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hizmetlerimizi takdir etmesi ayrı bir gurur kaynağı. Ancak en büyük mutluluğumuz, zor zamanında belediyesini yanında hisseden vatandaşlarımızın ettiği hayır duasıdır. Denizli'de hiç kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dertlere derman olmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.