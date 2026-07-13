Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Zafer Meydanı Valilik Binası önünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Video ve İçerik Sergisi açılışına katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında düzenlenen Video ve İçerik Sergisi, Zafer Meydanı Valilik Binası önünde gerçekleştirildi.

Açılışa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Zafer Meydanı Valilik Binası önünde, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, il protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kahramanlık ruhunu anlatan video ve görsel içerikler vatandaşlarımıza sunuldu.



Kurdele kesiminin ardından, sergi alanını gezerek hazırlanan içerikleri inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 15 Temmuz'un milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Program, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.