CHP Bursa İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını Atatürk Anıtı önünde çelenk töreniyle kutladı. İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyük Zafer’in Bursa’nın kurtuluşunun ön sözü olduğunu vurguladı ve bağımsızlık mücadelesine devam edeceklerini söyledi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenledi.

29 Ağustos 2025’teki törende konuşan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyük Taarruz’un, Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği destansı zafer olduğunu belirtti.

Yeşiltaş, “30 Ağustos, inancın, azmin ve vatan sevgisinin sembolüdür. Falih Rıfkı Atay’ın dediği gibi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bu zafere borçluyuz” dedi.

Bursa’nın iki yıl süren işgalden 11 Eylül 1922’de kurtarıldığını anımsatan Başkan Yeşiltaş, “Bursa, işgalin acısını yaşamış, ancak Kuvay-i Milliye’ye destek vererek direnişin fitilini ateşlemiştir. 30 Ağustos, şehrimizin yeniden doğuşunun başlangıcıdır” diye konuştu. Bağımsızlığın sadece toprak bütünlüğü değil, adalet, eşitlik ve özgürlükle mümkün olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, “Bugün, Atatürk’ün ruhuyla adaleti, demokrasiyi ve insan onuruna yakışır bir yaşamı inşa etmek için mücadele ediyoruz. Silivri’de tutsak olan Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız özgür olana dek durmayacağız” dedi.

Yeşiltaş, törende Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri minnetle anarak, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

CHP’liler, tören sonrasında Atatürk Caddesi’nden Atatürk Stadı’na yürüyerek bayramı coşkuyla kutladı.