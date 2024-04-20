Yeşilay gönüllülerinin yetkinliklerini güçlendiren en önemli faaliyetlerden biri olan “Kamp Lideri Yetiştirme Programı”na başvurular başladı. 21-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Eskişehir THK İnönü Havacılık Merkezi’nde düzenlenecek “Kamp Lideri Yetiştirme Programı”na katılmaya hak kazananlar ön değerlendirmenin ardından yapılacak mülakatlar ile belirlenecek.

Yeşilay, düzenlediği gençlik ve gönüllülük kamplarında, ihtiyaca göre dönemsel olarak görevlendirilmek üzere kamp liderleri yetiştireceği programın başvurularını açtı.

22-35 yaş arasında, Yeşilay’ın misyon ve vizyonuna uygun yaşayan, iletişimi ve insan ilişkileri güçlü, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Uygulayıcısı/Formatörü olup eğitim vermiş ve en az 1 yıldır Yeşilay gönüllüsü olanlar arasından seçilecek lider adayları, eğitimin sonunda Yeşilay’ın tüm kamplarında görev alabilecek yetkinliğe erişecek.

YEŞİLAY KAMP LİDERLERİNİ ARIYOR

https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/yesilay-kamp-lideri-yetistirme-programiadresi üzerinden 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek başvuruların ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak ön değerlendirmelerin ardından başvuru yapan kişilere olumlu/olumsuz dönüş sağlanacak. 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise mülakatlar yapılacak. Mülakatlar online olacak.Mülakatlar sonucunda programa katılmaya hak kazananlar, 21-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Eskişehir THK İnönü Havacılık Merkezi’nde yapılacak kampa katılabilecek. Ulaşım ve konaklama masrafları Yeşilay tarafından karşılanacak.

Lider Yetiştirme Eğitim Programı’nın katılımcıları, altı gün boyunca,“Yeşilay kamp modeli eğitimi”, “kamp organizasyonu ve planlama”, “güvenlik ve acil durum yönetimi”, “iletişim ve kültürel çeşitlilik”, “ekip yönetimi ve liderlik”, “zaman yönetimi”gibi eğitimlerle kampçılık hakkında a’dan z’ye bilgi sahibi olacaklar.

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40’ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü”ne ve “Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü”ne sahiptir.