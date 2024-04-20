29 yıldır çağdaş nesillerin yetişmesi için nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 21 Nisan’da düzenlenecek olan Maraton İzmir’e katılıyor. Maratonda koşanlar “Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” kampanyasıyla adımlarını nitelikli eğitim desteğine dönüştürebilecekler. 8 Nisan’da bağışa açılan kampanyaya 6 Mayıs’a kadar destek olunabilecek.

“Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl 21 Nisan’da düzenlenecek olan Maraton İzmir koşusuna katılıyor. 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan Maraton İzmir’de koşanlar “Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” kampanyasıyla adımlarını nitelikli eğitim desteğine dönüştürecekler.

6 Mayıs’a kadar kampanyaya destek olunabilecek

8 Nisan’da bağışa açılan “Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” kampanyası 6 Mayıs’ta sona erecek. “TEGV ile Hayaller Peşinden Koşmaya Değer” sloganıyla yürütülen kampanyayla 500 çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak hedefleniyor. TEGV’in İzmir’de bulunan dört etkinlik noktasındaki (Çiğli Eğitim Parkı, Egekent Öğrenim Birimi, Eşrefpaşa Öğrenim Birimi ve Gümüşpala Öğrenim Birimi) gönüllüler maratonda TEGV koşucularına destek olmak için parkurda yer alacaklar. Maraton İzmir’e katılarak TEGV için koşmak isteyenler, Adım Adım’ın İyilik Peşinde Koş platformundan “Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” kampanyasını seçerek TEGV için koşabilecekler. TEGV’e bağış yapmak isteyenler ise bağış toplama kampanyası düzenleyen koşucular aracılığıyla destek olabilecekler. TEGV için bağış kampanyası açmak ve kampanya yürüten koşucuları desteklemek isteyenler https://ipk.adimadim.org/project/index?id=81588 adresinden detaylı bilgiye ulaşarak destek sağlayabilirler.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 27 ilde 6 Eğitim Parkı, 42 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği ile toplam 72 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.