Bursa'da Osmangazi Hipodromu'nda düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu büyük bir heyecana sahne oldu. 2100 metrelik kum pistteki yarışı, deneyimli jokey Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 9 yaşındaki safkan 'Aşkartay' kazandı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu, Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Yarışseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir heyecan içinde takip ettiği mücadeleyi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Belediye Başkan Yardımcıları da yerinde izledi.

4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katıldığı koşu, 2100 metre kum pistte yapıldı. Toplam 5 safkanın start aldığı yarış, finiş çizgisine kadar süren heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Yarışı, jokey Kadir Tokaçoğlu'nun idaresindeki 'Aşkartay' isimli 9 yaşındaki safkan, 2.26.80'lik derecesiyle birinci sırada tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı mücadelede ikinciliği 2.26.94'lük derecesiyle Kozmos elde ederken, Taşan 2.27.95'lik zamanıyla üçüncü oldu. Koşuda Köycü Bey dördüncü sırada yer alırken, Canmete yarışı beşinci olarak tamamladı.

Yarışı heyecan içinde takip ettiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Başarılı performansıyla yarışı önde bitiren safkanın jokeyi Kadir Tokaçoğlu'nu, atın sahibi Savaş Aydoğdu'yu ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı. Koşunun ardından düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, galibiyete uzanan Aşkartay'ın sahibi Savaş Aydoğdu'ya günün anısına özel bir hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.