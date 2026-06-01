A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam 20.30'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. atv'den yayınlanacak maçın ardından Ay-Yıldızlılar, 7 Haziran Pazar günü ABD'de Venezuela ile oynamayı sürdürecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma atv'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye - Kuzey Makedonya maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan José Luis Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Alejandro Quintero González üstlenecek.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile yapacak.