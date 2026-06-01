Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Toklu Mahallesi'nde mevcut sahanın yenilenmesi, Gündoğdu Mahallesi'nde ise yeni futbol sahası yapılmasını kapsayan 31,3 milyon TL'lik yatırım ile spor altyapısı güçlendirilecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesine bağlı Toklu ve Gündoğdu mahallelerinde gerçekleştirilecek futbol sahası projesinin ihalesi tamamlandı.

Yüklenici firma ile sözleşme imzalanırken, toplam 31 milyon 317 bin 940 TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında Toklu Mahallesi'ndeki mevcut saha modern standartlara uygun şekilde yenilenecek, Gündoğdu Mahallesi'ne ise yeni bir futbol sahası kazandırılacak.

Çalışmalar kapsamında saha zeminleri sentetik çim ile kaplanacak, drenaj sistemleri yenilenecek ve aydınlatma altyapıları modernize edilecek. Ayrıca sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet birimleri de inşa edilecek. Toklu Mahallesi'nde yapılacak tesis içerisinde duş ve tuvaletleri bulunan 4 soyunma odası, 2 antrenör odası, 1 görevli odası ve 1 hakem odası yer alacak.

SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, gençlerin sporla daha fazla buluşmasını sağlamak ve şehrin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımların sürdürüldüğü vurgulanarak, 'Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve sporun tabana yayılması için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirecek bu önemli projenin Trabzon'umuza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz' denildi.