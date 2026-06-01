Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği '300 Çocuk 300 Sporcu' projesinde 4 bin 200 çocuk ücretsiz spor eğitimi aldı, 617 sporcu ulusal müsabakalarda madalya kazandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021 yılında başlattığı '300 Çocuk 300 Sporcu' projesi, Başkent'te çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Özellikle maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına öncelik verilen proje kapsamında binlerce çocuk ücretsiz spor eğitimi alma fırsatı yakalıyor. ABB ASKİ Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen projede çocuklara; güreş, halter, boks, jimnastik, masa tenisi, taekwondo, yüzme ve kick boks başta olmak üzere toplam 15 branşta eğitim veriliyor.

Projeye katılan çocuklardan 617'si katıldıkları ulusal müsabakalarda derece elde ederek madalya kazanırken, eğitimlerde yalnızca sportif başarı değil, disiplinli, öz güvenli ve sosyal bireyler yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

'ANKARA'YI SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ, DEMİŞTİK'

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, '2021 yılında Mansur Başkan'ımızın önderliğinde başlattığımız '300 Çocuk 300 Sporcu' projemiz devam ediyor. Şu an 15 branşta Başkentimize hizmet veriyoruz. 4 binin üzerinde çocuğa sadece spor imkânı değil aynı zamanda sosyal aktivitelerle sosyalleşme fırsatı da sunuyoruz' dedi.

Çakmar, ASKİ Spor'un ulusal ve uluslararası başarılarına dikkat çekerek, 'Bu havuzun içerisinden inşallah yeni güreşçiler çıkaracağız. Ankaralı hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum; antrenörlerimiz milli takımda. Hepsi kendisini ispat etmiş güçlü figürler. Çocukları Avrupa'da, dünyada madalya alacak düzeye getirecek hocalarımız var. Bize inansınlar ve güvensinler. Onları her zaman bekliyoruz. Biz Başkan'ımıza da şu sözü vermiştik; 'Ankara'yı sporun başkenti yapacağız' demiştik. 15 branşta şu an 60 federasyonun üzerinde aldığımız dereceler ve başarılarla beraber burada madalyalar kazandık' ifadelerini kullandı.

SPORCULARDAN VE AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Projeden yararlanan sporcular ve aileleri de ABB'ye teşekkür etti. Sporcular, antrenörlerin ilgisinden ve sağlanan imkânlardan memnuniyet duyduklarını belirtirken, veliler ise çocuklarının hem spor yaptığını hem de disiplinli bir ortamda gelişim gösterdiğini ifade etti.