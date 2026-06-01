Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Dünya Bisiklet Günü etkinliklerinde binlerce kişi spor, sağlık, çevre, iklim ve sürdürülebilir bir gelecek için pedal çevirecek.

İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018 yılında ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil; sağlıklı yaşamı destekleyen, çevreyi koruyan, sosyal katılımı güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan evrensel bir değer olduğuna dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından ekonomik, güvenilir, temiz ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak tanımlanan bisiklet, bugün dünyanın dört bir yanında daha yaşanabilir şehirlerin ve sürdürülebilir geleceğin önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu anlamlı gün kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenleyerek bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle bisikletin spor, sağlık, çevre, sürdürülebilir ulaşım ve toplumsal farkındalık açısından sunduğu katkıların yanı sıra, her yaştan insanı bir araya getiren keyifli ve sosyal yönü de öne çıkarılacak. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, sporu, sağlığı, doğayı ve bisikletin birleştirici gücünü kutlayan renkli ve eğlenceli etkinliklere de sahne olacak.

81 İLDE PEDAL SESLERİ YÜKSELECEK

Dünya Bisiklet Günü kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun il temsilcilikleri koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek.

Program kapsamında okul etkinlikleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 'Bisiklet ve Yaşam' temalı buluşmalarda bisikletli ulaşım, sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve güvenli sürüş konularında bilinçlenirken; Türkiye ve dünyadaki bisikletli yaşam örnekleri, bisikletin afet ve acil durumlarda üstlenebileceği rol ile bisiklet kültürünün günlük yaşamdaki yeri hakkında bilgi edinecek. Etkinliklerde ayrıca bisiklet bakım uygulamaları, farkındalık çalışmaları ve çeşitli ödüllü aktivitelerle öğrencilerin bisikletle daha güçlü bağ kurmaları hedeflenirken, 'Okula Bisikletinle Gel' çağrısıyla bisikletli yaşam kültürüne teşvik edilecekler.

İllerde bisiklet dernekleri, kulüpler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla şehir sürüşleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek sürüşlerde ortak mesaj, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Pedallıyoruz' olacak. Böylece Dünya Bisiklet Günü, Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda gerçekleştirilen etkinliklerle geniş katılımlı bir farkındalık hareketine dönüşecek. Pedal sesinin herkes tarafından duyulması için çocuklardan gençlere, ailelerden gönüllü bisikletlilere kadar binlerce kişi aynı amaç için pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bisikletin yalnızca bir spor aracı değil; sağlıklı yaşamın, çevre dostu ulaşımın ve sürdürülebilir şehirlerin önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Dünya Bisiklet Günü, bisikletin bireylere, kentlere ve geleceğimize kattığı değeri hatırlamak için önemli bir fırsattır. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bu yıl Dünya Bisiklet Günü'nü 81 ilimizde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerimizden bisiklet topluluklarına kadar geniş bir katılımla kutlayacağız. Pedal sesinin daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir geleceğin sesi olduğuna inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Dünya Bisiklet Günü etkinliklerine katılmaya ve bisikletin birleştirici gücünü birlikte yaşamaya davet ediyoruz' diye konuştu.