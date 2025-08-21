Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, 2009’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin Edirne’de bir cadde, park veya bulvara verilmesi için belediyeye dilekçe sundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, 25 Mart 2009’da helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin Edirne’de yaşatılması için Edirne Belediyesi’ne dilekçe verdi. Cankaloğlu, dilekçede Yazıcıoğlu’nun birleştirici kişiliği ve toplumsal etkisine vurgu yaptı.

Söz konusu dilekçede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun milletin birliğe ve beraberliğine çağıran birleştirici bir insan olduğu belirtilerek, "Aldığı oy oranıyla ters orantılı bir sevgiyle anıldı; cenazesine 7’den 70’e her görüşten insan akın etti. Birçok belediye ve Milli Eğitim Bakanlığı, onun ismini parklara, caddelere ve okullara verdi. Biz de Yesevi Hareketi olarak, Edirne’de bir cadde, park veya bulvara Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Başkan Alpaslan Cankaloğlu, talebin belediyenin ilk encümen ve meclis toplantısında değerlendirilerek kendilerine bilgi verilmesini istedi.