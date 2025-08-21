Konya'da Meram Belediyesi, ilçede su kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilinçlendirme kampanyasına imza attı. Bu kapsamda hazırlanan afişler ve billboardlarla, Meram’ın dört bir yanında vatandaşlara ‘küçük önlemlerle büyük tasarruflar’sağlanabileceği vurgulandı.KONYA (İGFA) - Konya'nın Meram ilçesinden vatandaşlar için hayati bir çağrı geldi.

Kampanyanın detayları hakkında yapılan açıklamada, yağışsız geçen kış ve bahar mevsimlerinin ardından sıcak ve kurak yaz günlerinin etkili olduğu bugünlerde, suyun her zamankinden daha değerli hale geldiği vurgulandı.

Belediye ayrıca vatandaşların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik yöntemlerle su israfının önlenebileceğini de hatırlatıldı.

BASİT ADIMLARLARLA BÜYÜK KAZANÇLAR

Kampanyada öne çıkan tasarruf önerilerinden bazıları şöyle sıralandı:

Duş süresini kısaltmak her duşta 50 litre su tasarrufu sağlar.

Eller ve diş fırçalama sırasında musluğu kapalı tutmak ile günlük 10 litre kazanç sağlanır.

Elde bulaşık yıkamak yerine bulaşık makinesi kullanmak, 10 litre suyun tasarruf edilmesi demek.

Tasarruflu rezervuar tercih etmek günde 30 litre suyu kurtarmak anlamı taşır.

Çamaşır makinesini tam dolu çalıştırarak haftada 90 litre tasarruf sağlanabilir.

Bahçe sulamasını sabah veya akşam yapmak, buharlaşma kaybını %30’a kadar azaltır.

Sebze ve meyveleri akan su yerine kap içinde yıkamak 10 litre suyun boşa gitmesini önler.

Tasarruflu musluk ve duş başlıklarıyla günlük 20 litre suyu koruyabilirsiniz.

Açıklamada; bu yöntemlerle bir kişinin yılda ortalama yüzde 50’ye varan su tasarrufu yapabileceği belirtildi.