Restorasyon sonrası rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti 1 Nisan 2026 itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, süreçten habersiz olduklarını belirterek yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, İBB Miras tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarının ardından 2022 yılında yeniden ziyarete açılmış, kısa sürede kentin en yoğun ilgi gören kültür noktalarından biri haline gelmişti.

Günlük ziyaretçi sayısı 10 bine ulaşan yapı, yaklaşık 1000 günde 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aktardığına göre, bilimsel koruma ilkelerine uygun yürütülen restorasyon süreci yalnızca yapının güçlendirilmesini değil, aynı zamanda modern müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlenmesini de kapsadı.

Proje, kısa sürede kendi maliyetini karşılayarak diğer kültürel miras çalışmalarına da kaynak sağlayan sürdürülebilir bir model olarak öne çıktı.

Ancak tüm bu gelişmelerin ardından, sarnıcın mülkiyetinin 1 Nisan 2026 tarihinde tapu kayıtlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli vakıflar adına tescil edildiği ortaya çıktı.

Devrin; Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman vakıflarının da aralarında bulunduğu birden fazla vakıf adına gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işlem öncesinde kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını, ortada bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, 2025 yılında yapılan yasal değişikliklerle vakıf taşınmazı tescil kriterlerinin genişletildiği, bu durumun doğrudan vakıf eseri olmayan bazı yapıların da kapsama alınmasına zemin hazırladığı ifade edildi. Yerebatan Sarnıcı'nda yaşanan mülkiyet değişikliğinin bu yeni uygulamanın somut bir örneği olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi, tüm hukuki hakların kullanılacağını ve sürecin yargıya taşınacağını kamuoyuna duyurdu.