Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve su baskınları sonrası 550 personel ve 150 araçla çalışmalar sürerken, araçta mahsur kalan 2 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve su taşkınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılırken, bazıları ise sular altında kaldığını ve bölgede başta AFAD olmak üzere tüm kurumların sahada teyakkuz hâlinde olduğunu belirten Vali Serdengeçti, vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Vali Serdengeçti, özellikle dere yatakları, menfez çevreleri ve su baskını riski bulunan bölgelerde bulunulmaması gerektiğini vurgulayarak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yetkililerin uyarılarına uyulması çağrısında bulundu.

Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü bölgede toplam 550 personel ve 150 araçla yürütülen çalışmalarda ki araçta mahsur kalan 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı açıklayan Vali Serdengeçti, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, gelişmelerin anbean takip edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/valiserdengecti/status/2041615537713607068