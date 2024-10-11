Bursa’nın Yenişehir ilçesinde taşımalı sistemle eğitim gören bin 72 öğrencinin yemekleri Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pişiriliyor. Okulda erkek ve bayan kuaför atölyeleri de müşterilere hizmet veriyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar, göreve yeni başlaması dolayısıyla Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde basın mensuplarıyla tanışma yemeğinde bir araya geldi. İlçenin ve eğitim için basının da desteğiyle elinden gelen ne varsa yapacağını belirten Yaşar, eğitim çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Yaşar, ilçede 33’ü resmi, 4’ü özel toplam 37 okul bulunduğunu, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında toplam 10 bin 19 öğrencinin öğrenim gördüğünü, 651 öğretmen, 73 idareci, 134 diğer personel olmak üzere, toplamda 858 personelin görev yaptığını ifade etti.

Okul Müdürü Mesut Demiray ise okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının ilçedeki 10 merkez okul 7 mahalle (köy) okulları olmak üzere bin 72 öğrenciye öğle yemeği hizmeti sunduğunu belirtti. Demiray, “Ayrıca sipariş üzerine iftar menüsü, toplantı yemeği, yaş pasta, tatlı vb. hizmetleri yapılmaktadır. Güzellik Hizmetleri alanımızda erkek ve bayan kuaför atölyelerinde son teknolojik kozmetik cihaz ve malzemelerle her türlü hizmet uygun fiyatla yapılmaktadır. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencilerimiz nisan ve ekim ayları arasında Antalya’daki kurumsal otellerde stajlarını yapmaktadırlar. Tüm alanlardaki öğrencilerimizin işe yerleşme ve üniversite kazanma başarıları üst derecededir” dedi.

Demiray, şunları kaydetti: “Okulumuz, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 344 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi, 12 Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencisi, 54 Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi, 26 Uygulama Anasınıfı öğrencisi, 27 Özel Eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 463 öğrenci ve 46 kadrolu 19 görevlendirme toplam 65 personelle ile eğitim çalışmaları devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Güzellik Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanlarında eğitim verilmektedir. Okulumuzda 13 bin 990 metrekare arazi üzerine 8 bin 540 metrekare kapalı alanda 4 idari oda, 19 derslik (15 normal derslik, 2 Uygulama Anasınıfı, 5 Özel Eğitim Sınıfı); 10 meslek atölyesi; 2 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı atölyesi, 4 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölyesi, 2 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Atölyesi, 1 Muhasebe ve Finansman Atölyesi, 2 Bilişim Teknolojileri Atölyesi, 1 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Atölyesi Laboratuvar 1 öğretmenler odası, 1 rehberlik odası, 600 kitaplı 1 kütüphane, 1 kantin, 1 spor odası, 110 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Tüm alanlarda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında öğretmen, usta öğretici, aşçı ve öğrencilerimizin katılımlarıyla üretim yapılmaktadır.”