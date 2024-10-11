Bursa Teknik Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış töreniyle yeni döneme "merhaba" dedi. Öğrenciler, akademisyenler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen tören, üniversite kampüsünde büyük bir heyecanla karşılandı.BURSA (İGFA) - Üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerin vurgulandığı konuşmalarla dikkat çekti. Öğrencilere başarılar dileyen Rektör, yeni dönemin yeniliklerle dolu olacağını ifade etti.



Programda, Savunma Sanayi Başkanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Mustafa Dündar yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Naci Çağlar, şöyle konuştu:

“GENÇ DİNAMİK VE YENİLİKÇİYİZ”

“Dünyanın her tarafından, vicdan sahibi milyonlarca insan İsrail’in bu katliam politikalarına karşı tepki göstermektedir. Bunlar arasında akademisyenler ve üniversite öğrencileri özellikle öne çıkmaktadır. Bu reaksiyon insanlık adına hem sevindirici hem de umut vericidir. Üniversitemiz, öğrencilerini merkeze alan, araştırma ve geliştirme odaklı, şehir ve toplumla bütünleşen, uluslararası ölçekte bir üniversite olma hedefiyle yoluna devam eden genç, dinamik, ve yenilikçi bir üniversitedir. Üniversitemiz; 12 bini aşan öğrencisi ve 600'e yakın akademik personeli ile “bilim ve teknolojiye yön veren, saygın bir üniversite” olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.Yükseköğretim Kurulu Başkanımızın da ifade ettiği “Verisine sahip çıkamayan, üniversitesine sahip çıkamaz” anlayışı ile “veriye dayalı yönetim” ilkesini önceliyoruz. Bu ilkeden hareketle; kurumsal performansımızı anlık olarak takip edebildiğimiz “dijital üniversite sistemini” geliştirdik. Bu çerçevede; akademisyenlerimizin, üniversitemizin bilimsel performansına katkılarını hem birey, hem bölüm hem de fakülte bazında anlık olarak izleyebiliyor ve analiz edebiliyoruz. Bu verileri, sistematik bir çerçevede muhafaza edebiliyor ve karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Teknik üniversite olarak hem eğitim-öğretimde hem de bilimsel çalışmalarımızda “yapay zeka” odaklı hareket ediyoruz. Yapay zeka alanındaki yetkinliğimizi öğrencilerimize de aktarmak amacıyla, tüm öğrencilerimize “yapay zeka” derslerini zorunlu hale getirdik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın koordinasyonu ile yapay zeka alanında 2 yeni lisans programı açtık. Bu programlarımızın daha ilk yılında öğrencilerimizden büyük bir ilgi gördüğünü memnuniyetle ifade etmek isterim. İki yıldır açılan “TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem” çağrısında 2 yıl üst üste proje desteği alan sayılı üniversitelerden biri olma başarısını gösterdik. Bu çağrıda desteklenen toplam 27 projenin 2’sini Bursamıza kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

“PROJE DESTEK OFİSİ İLE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİK”

Önemli başarılara imza attıklarını belirten Prof. Dr. Naci Çağlar, “Yeni kurduğumuz “Proje Destek Ofisimizin” çalışmaları ve katkıları ile TÜBİTAK ve TENMAK gibi ulusal ve HORİZON ve ERASMUS gibi uluslararası Ar-Ge, toplumsal katkı ve öğrenci projelerinde önemli başarılar elde etmekteyiz. TÜBİTAK Ar-Ge projelerimizde bir önceki yıla göre iki katın üzerinde destek alma başarısı gösterdik. Bunun yanı sıra TÜBİTAK öğrenci projelerinde ise başvuru sayılarında 7 kat desteklenen proje sayılarında ise 5 katın üzerinde artış sağladık. Uluslararası bilimsel projelerde 9 yeni proje desteği ile kayda değer başarılar elde ettik. Ayrıca, Erasmus projelerinde 38 proje ile Türkiye 2.'si olma başarısı gösterdik.Şehrimizin tek teknik üniversitesi olarak “Robotik Ve Akıllı Sistemler” alanındaki çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Robot ve akıllı sistemler Araştırma Merkezimiz bünyesinde 6 farklı alanda yeni Ar-Ge projeleri geliştirme çalışmalarına 2024 yılı itibari ile başladık.

Tamamı üniversitemiz imkanları ile geliştirilen İnsansı Robot ile HAVELSAN ve Yıldırım Belediyemiz tarafından hibe edilen robotlar üzerinde yapay zeka odaklı çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Bu çalışmalardan en çok öne çıkan BTÜ Konuşmaları kapsamında öğrencilerimizi alanlarında öncü, rol model isimler ile bir araya getiriyoruz. Her Çarşamba düzenlediğimiz etkinlik ile öğrencilerimize, kariyerlerinin zirvesindeki ünlü isimlerin tecrübelerini ilk ağızdan dinleme fırsatı sunuyor, öğrencilerimizin duygusal ve sosyal zekalarının gelişimine katkıda bulunuyoruz. Teknik Üniversiteler Birliği olarak araştırma geliştirme, eğitim-öğretim, toplumsal katkı ve kalite alanlarında güç birliği yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

“ÜNİVERSİTELER İLE ÇALIŞACAĞIZ”

Üniversiteler ile çalışacaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Biraz önce rektörümüzü dinledik, onada teşekkür etmek istiyorum. Özellikle 600 civarında akademisyeni, 12.000’i aşan öğrenci kapasitesi ile çok büyük bir üniversiteye sahibiz. Biz yerel yönetimler olarak Bursa’da kent adına üniversiteler ile çalışarak projelerimizi gerçekleştireceğiz. Çevre, sosyal, kültürel ve teknik konularda üniversiteler ile iş birliği yapıp onların önereceği teknik ve bilimsel verileri dikkate alarak kentimizi daha temiz ve yaşanılabilir bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Değerli dostlar, biraz önce öğrencilerimizin yapay zeka ile ilgili teknik konuları inceleyen projeleri gördüm. Hepsini yürekten kutluyorum. Hocalarımıza, öğrencilerimize akademik yılının hayırlı olmasını diliyorum, hepsine başarılar.” ifadelerini kullandı.