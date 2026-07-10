Yenimuhacir Belediyesi'nin araç filosuna, hibe olarak kazandırılan yeni iş makinesi düzenlenen programla hizmete alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, yeni iş makinesinin sadece belediyenin hizmet kapasitesini artıran bir araç olmadığını, aynı zamanda yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın ve ortak hizmet anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Belediyelerin güç birliği içerisinde hareket etmesinin vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırdığına dikkat çeken Başkan Kıral, 'Birlikten güç doğar, dayanışmayla hizmet büyür. Belediyemize kazandırılan bu hibe iş makinesi, sadece araç filomuza eklenen yeni bir iş makinesi değil; dayanışmanın, ortak sorumluluğun ve halka hizmet anlayışının güçlü bir simgesidir' ifadelerini kullandı.

Yeni iş makinesinin beldeye kazandırılmasına katkı sunan isimlere teşekkür eden Kıral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Vahap Seçer ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'a belde halkı adına şükranlarını sundu.

Yerel yönetimlerde dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Kıral, 'El ele verildiğinde engeller aşılır, imkânlar çoğalır ve hizmet büyür. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hiçbir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımız için üretmeye, çalışmaya ve Yenimuhacir'imizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz' mesajını verdi.