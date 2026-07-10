Kayseri Melikgazi Belediyesi, İngilizceyi akıcı konuşmak isteyen 14-18 yaş arası gençlerin İngilizcelerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla ücretsiz 'Speak Up Workshop' eğitim programı düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak, gençlerin hem akademik hem de mesleki hayatlarına katkı sağlayacak eğitim projelerini sürdürmeye devam ediyoruz. Filinta'nın Konağı'nda düzenlediğimiz Speak Up Workshop eğitim programımız ile gençlerimiz uzman eğitmenlerle bol bol pratik yaparak İngilizceyi öğrenme imkânı buluyor.

Programa katılan öğrencilere burada konuşma kalıpları, dilbilgisi kuralları, günlük konuşma kalıpları, doğru telaffuz, akıcı iletişim teknikleri gibi konular aktarılıyor. Kursumuzda gençlerimiz İngilizce konuşma becerilerini geliştirerek sınırsız konuşma pratiği de yapıyorlar. 6 Temmuz'da başlayan ve yoğun ilgi gören eğitim programımız 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek' dedi.