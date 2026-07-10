Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından her hafta farklı bir okulda düzenlenen ve çocuklarla buluşan Kocaburger programı, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ERVA Spor Okullarında devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocaburger programının yaz boyunca ERVA Spor Okullarında devam edeceğinin müjdesini verdi.

Kocasinan Belediyesi'nin geleneksel hâle getirdiği Kocaburger programı, yaz tatili dolayısıyla bu kez ERVA Spor Okullarında gerçekleştirildi. Mithatpaşa Mahallesi'ndeki İzzet Altun İlkokulunda bulunan DSİ ERVA Spor Okulunda düzenlenen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, ailelerle sohbet ederek sporcu öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

Çocukların talepleri üzerine Kocaburger programını yaz boyunca ERVA Spor Okullarına taşıdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Normalde Kocaburger programımızı okullarımızda gerçekleştiriyorduk. Okullarımız yaz tatiline girince programımıza ara vermiştik. Ancak geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz uçurtma şenliğinde çocuklarımız bizden Kocaburger'ı ERVA'lara da getirmemizi istedi. Biz de onların bu isteğini geri çevirmedik. Yaz boyunca gücümüzün yettiği ve programımızın el verdiği ölçüde tüm ERVA Spor Okullarımızda çocuklarımız ve ailelerimizle bir araya geleceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kocaburger ikramının yapıldığı etkinlikte çocukların neşesi ve ailelerin memnuniyeti renkli görüntüler oluştururken, yaz tatiline unutulmaz bir başlangıç yapıldı.