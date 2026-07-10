Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitimlerle kadınların üretime ve istihdama katılmasına katkı sunmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde ücretsiz dikiş eğitimi alan özel gereksinimli birey annesi Nahide Bakır da aldığı eğitim sayesinde, evini üretim atölyesine dönüştürerek ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Özel gereksinimli çocuğunun bakımından dolayı tam zamanlı çalışma imkânı olmayan Bakır, MERCEK'te edindiği bilgi ve becerileri ev ortamında üretime dönüştürdü.

Aldığı ilk siparişle birlikte kendi emeğini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan Bakır, hem çocuğunun yanında olabiliyor hem de üretmeye devam ederek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Evden çıkma imkânı kısıtlı olan kadınlar için de önemli bir örnek oluşturan Bakır'ın hikâyesi, kadınların uygun fırsatlar sunulduğunda ekonomik hayata güçlü şekilde katılabileceğini ortaya koyuyor.

Bakır: 'Kendi emeğimle para kazanmak bana özgüven sağladı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halkkent MERCEK Giyim Üretim Atölyesi'nin ücretsiz dikiş kursundan yararlanan özel gereksinimli birey annesi Nahide Bakır, aldığı eğitim sayesinde evini atölyeye çevirerek, ekonomik özgürlüğünü elde etti.

Bakır, 'Özel gereksinimli çocuğum olduğu için, dışarıda tam zamanlı çalışmam mümkün değil. Bu yüzden evimi atölyeye çevirdim. MERCEK'te aldığım eğitim sayesinde, öğrendiklerimi kazanca çeviriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. İlk aldığım siparişi hiç unutmuyorum. Kendi emeğimle para kazanmak bana özgüven sağladı. Evde çocuğumun yanında olurken, aynı zamanda üretiyorum. Bu benim için çok kıymetli. İnsanların ürünlerimi beğenmesi beni motive ediyor' diye konuştu.