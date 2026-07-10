Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, yıl sonu mezuniyet programı öncesinde İzmit Halk Eğitim Merkezi yöneticilerini ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin çalışmalarına tam not verdi.

İKRAMLARI TATTILAR, EMEKLERİ TAKDİR ETTİLER

Ziyarete; İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender ile müdür yardımcıları Yeşim Koçak, Mehmet Aydın, Ahmet Işık ve Halit Velioğlu katıldı. Heyeti, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen, Merkez Amiri Tahir Tarım ve Birim Şefi Mine Turgut Demir karşıladı.

Program kapsamında kurs merkezi ve atölyeleri gezen heyet, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Pastacılık ve Aşçılık Atölyesi öğrencileriyle bir araya gelen konuklar, öğrencilerin hazırladığı ikramları tadarak emeklerini takdir etti.

ÖĞRENCİLER BECERİLERİNİ SERGİLEDİ

İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara katılan Beyaz Kalpler öğrencileri, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları sunumlarla misafirlere tanıttı. İlk kez böyle bir organizasyonda görev alan öğrenciler, sergiledikleri performans ve misafirperverlikleriyle beğeni topladı.

ÇALIŞMALAR TAM NOT ALDI

Ziyaret sırasında kurs öğretmenlerinin yürüttüğü eğitimlerin sonuçlarını yerinde inceleme fırsatı bulan Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti. Program sonunda yetkililer, merkezin eğitim faaliyetlerinden ve samimi ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.