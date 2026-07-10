Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşımı rahatlatacak yatırımlarına her geçen bir yenisini ekliyor, bu kapsamda Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye, Balabancık ve Gökçeköy mahallelerinde kapsamlı bir çalışmayla yolları yeniliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede bakım ve onarıma ihtiyaç duyanlar yolları, daha güvenli ve konforlu kılmak için teyakkuza geçti.

İl genelinde birçok bölgede yol yenileme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İrfaniye-Balabancık bağlantı yolu, Gökçeköy-İrfaniye bağlantı yolu ve Gökçeköy anayolu olmak üzere toplam 4.100 metre uzunluğunda sathi kaplama gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin yoğun mesaisiyle devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

'BURSA'NIN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ulaşım başlığında kentin hangi yatırımlara ihtiyaç duyduğunu bildiklerini belirterek 'Bursa'nın bugün hangi yatırımlara ihtiyaç duyduğunu, geleceğe de hangi yatırımlarla hazırlanması gerektiğini biliyoruz. Birçok başlıkta olduğu gibi ulaşımdaki yatırımlarımızı da bu kapsamda planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. İl genelinde hemşehrilerimize kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.