Konya Karatay Belediyespor Kulübü, altyapısına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla 13-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında futbolcu seçmeleri düzenleyecek.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor Kulübü, geleceğin futbol yıldızlarını keşfetmek ve altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla futbolcu seçmeleri düzenliyor.

13-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Mehmet Oktut Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seçmelerde, 2009 ile 2019 yılları arasında doğan sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Karatay Belediyespor Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yıl da altyapısına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek.

Alanında uzman antrenörler ve teknik heyet tarafından yapılacak seçmelerde başarılı olan sporcular, kulübün altyapısına dahil edilerek gelişim süreçlerine profesyonel şekilde devam edecek.

Ayrıca kulübün U14, U15, U16 ve U17 takımları, 2026-2027 sezonunda Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek.

SEÇMELER 13-15 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

13-15 Temmuz tarihleri arasında Mehmet Oktut Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seçmelere katılacak sporcuların nüfus cüzdanlarının aslını, sentetik (halı) sahaya uygun futbol ayakkabısını ve futbol oynamaya uygun spor kıyafetlerini (eşofman, şort ve tişört) yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KILCA: SPORA YATIRIM GELECEĞE OLAN YATIRIMDIR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenecek futbolcu seçmelerinin, gençlerin sporla buluşmasına ve yeteneklerini keşfetmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, futbolcu seçmelerine katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, 'Düzenleyeceğimiz seçmelerde keşfedeceğimiz genç yeteneklerin hem Karatay Belediyespor formasıyla hem de ilerleyen yıllarda Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah burada keşfedilecek yetenekler, Karatay Belediyespor'un ve ülke futbolumuzun geleceğine değer katacaktır. Futbola gönül veren tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Mehmet Oktut Tesislerimizde gerçekleştireceğimiz seçmelere davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.















