Teknolojinin hızla gelişmesi, dijital dönüşüm ve artan kur fiyatlarının etkisiyle, tüketiciler her geçen gün yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlere yönelmeye devam ediyor. Tüketicilerin, yüksek kaliteli cihazlara daha uygun fiyatlara sahip olmak için yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlere yöneldiğini belirten GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, “Türkiye’de son yıllarda artan kur fiyatları dolayısıyla sıfır ürünlerin fiyatı her gün ikiye katlanıyor. Bu nedenle tüketiciler, yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satın alarak hem ekonomik hem de çevre dostu bir kullanım sağlıyor” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda elektronik sektörü, hızla değişen teknolojik yenilikler ve artan tüketici talepleri ile önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte evden çalışma, uzaktan eğitim ve dijital eğlence ihtiyaçlarının artması, bu sektördeki talebi daha da artırdı. Ancak, bu süreçte artan hammadde fiyatları, yüksek enflasyon ve yüksek kur nedeniyle tüketiciler, yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünler tercih etmeye başladı. Ekonomik faktörlerin yanı sıra, çevresel sürdürülebilirlik ve elektronik atıkların azaltılması konusundaki bilinçlenme, bu ürünlerin tercih edilmesinde önemli rol oynadı. Pandemi ile birlikte başlayan bu talebin artarak devam ettiğini belirten GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, yenilenmiş ikinci el teknoloji sektörünün önümüzdeki yıllarda daha fazla büyüme göstereceğini belirtti.

“TEKNOLOJİYİ GÜNCEL TUTMA İSTEĞİ VE ÇEVRESEL BİLİNÇ BU TRENDİ YÜKSELTECEK”

Yenilenmiş ikinci el teknolojik sektörünün yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, “Yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünler, günümüzde tüketiciler arasında giderek artan bir taleple karşılanıyor. Hem ekonomik avantajları hem de çevresel sürdürülebilirlik sağladığı için tercih edilen bu ürünler, kullanıcıların yüksek kaliteli cihazlara uygun fiyatlarla sahip olmalarını mümkün kılıyor. Özellikle son dönemde artan kur fiyatları ve ekonomik belirsizlikler, tüketicilerin daha hesaplı ve akıllı alışveriş yapma eğilimini artırmış durumda. Bu durum, yenilenmiş ikinci el ürünlere olan ilgiyi daha da güçlendiriyor. GoPlus & Arena olarak, bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli gözlemliyoruz. Gelecekte, tüketicilerin teknolojiyi güncel tutma ihtiyacı ve çevresel bilinçleriyle birleşen bu trend, sektörün genişlemesine ivme kazandıracaktır. Ayrıca, yenilenmiş ürünlerin sunduğu güvenilirlik ve performans ile birlikte, kullanıcı deneyimini artırmak da önemli bir odak noktamız olacak. Yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlerin hem tüketiciler hem de çevre için sağladığı bu çok yönlü faydalarıyla, sektörün gelecekteki büyüme potansiyelini heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.