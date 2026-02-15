Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kedi ve köpek sahiplendirme çalışmaları devam ederken, vatandaşlara 'Satın alma, sahiplen' çağrısı yapıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde 2022 yılında hizmete açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri yürütülürken, kısırlaştırma hizmetleriyle can dostlar sahiplendirmeye hazır hale getiriliyor.

Bakımevinde bakım ve tedavisi tamamlanan kedi ve köpekler, yeni sahipleriyle buluşturuluyor.

HER YAŞTAN KEDİ VE KÖPEK SAHİPLENDİRİLİYOR

Bakımevinde her yaştan kedi ve köpeğin sahiplendirildiğini belirten Veteriner Hekim İsmail Zeybek, 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının kedi ve köpek sahiplenebileceğini söyledi.

Zeybek, 'Barınağımızdaki kedi ve köpeklerimizi sahiplendiriyoruz. Sadece köpekler için istemiş olduğumuz bazı evraklar var. Sahiplenecek kişinin evi kira ise kira sözleşmesi, apartman ise site yöneticisinden izin belgesi, müstakil ise tapu örneği istiyoruz. Petshoplardan cins hayvan satın almak yerine bakım evlerinden hayvan sahiplenmenin, onların yaşamlarına dokunmak ve insani değerler açısından çok daha doğru olduğunu düşünüyorum' dedi.