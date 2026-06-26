İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, yaza özel hazırladığı açık hava seçkisiyle sinemaseverleri Tarihi Havagazı Fabrikası'nda buluşturuyor. Pazartesi akşamları saat 21.00'de gerçekleştirilecek gösterimlerde, dünya sinemasının dikkat çeken yapımları beyaz perdeye taşınacak.

İZMİR (İGFA) - İzmirli sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, yaza renk katacak. Pazartesi günleri saat 21.00'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gösterilecek farklı türlerdeki filmler, açık havada sinema keyfi yaşatacak.

Program, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşilerle de sinemaseverleri sinema dünyasından farklı isimlerle buluşturacak. Gündüz Apollon Gece Athena filminin yönetmeni Emine Yıldırım izleyicilerle bir araya gelecek, Küçük Amelie filminin gösteriminin ardından ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Markus Berger ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

ÇİZGİ ROMANDAN BEYAZ PERDEYE BİR BÜYÜME ÖYKÜSÜ: PERSEPOLİS

Programın açılış filmi Marjane Satrapi'nin aynı adlı otobiyografik çizgi romanından uyarlanan Persepolis, 29 Haziran Pazartesi günü seyirciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Vincent Paronnaud ve Marjane Satrapi'nin oturduğu 2007 Fransa, ABD ortak yapımı Persepolis, programın açılış filmi olarak yakın zamanda aramızdan ayrılan Satrapi'ye saygı duruşu niteliği taşıyor. 2007 Cannes Film Festivali'nden Palm Dog ve Jüri Ödüllerine layık görülen Persepolis, bir kız çocuğunun büyüme öyküsünü anlatırken aynı zamanda İran tarihine de mercek tutuyor.

MÜZİĞİN RİTMİNDE BİR ARAYIŞ: SIRAT

Yönetmenliğini Oliver Laxe'nin üstlendiği 2025 İspanya, Fransa, Fas ortak yapımı dram ve gerilim türlerindeki Sırat filmi, kayıp kızını arayan bir babanın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

2025 Cannes Film Festivali'nde Palm Dog ve Jüri Ödülüne layık görülen filmde, Luis iz bırakmadan ortadan kaybolan kızı Mar'ı aramak için Kuzey Afrika'ya gider. Bu arayış elektronik müziğin ve rave kültürünün özgür atmosferinde sıra dışı bir yolculuğa dönüşür. Film, 6 Temmuz Pazartesi günü gösterimde olacak.

SİDE'DE TARİHE FANTASTİK BİR DOKUNUŞ: GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

Emine Yıldırım'ın yazıp yönettiği 2024 Türkiye yapımı dram, komedi ve fantastik türlerindeki Gündüz Apollon Gece Athena filmi, 2025 İstanbul Film Festivali'nden SİYAD Türk Eleştirmenleri En İyi Film Ödülü ile döndü.

Filmde Apollon'un aklı ile Athena'nın bilgeliği tarihe yeniden hayat veriyor. İnce bir mizahla örülmüş bu hikâyeye binlerce yıllık geçmişiyle mitoloji ve tarihin izlerini taşıyan Side Antik Kenti ev sahipliği yapıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü yapılacak gösterimin ardından yönetmen Emine Yıldırım'ın katılımıyla film üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

SANAT DÜNYASININ PERDE ARKASINDA BİR KOMEDİ: THE CHRİSTOPHERS

Yönetmenliğini Steven Soderbergh'in üstlendiği 2025 ABD, Birleşik Krallık ortak yapımı dram ve komedi türlerindeki The Christophers filminin oyuncu kadrosunda Ian McKellen ve Michaela Coel yer alıyor.

The Christophers, sanat dünyasının perde arkasına uzanan hikâyesinde, ünlü bir ressamın mirası etrafında şekillenen açgözlülük, hırs ve aile ilişkilerini mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyor. Film, 20 Temmuz Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.

JAMES DEAN'İN 'CENNETİN DOĞUSU'NDAKİ ÇIĞIR AÇAN PERFORMANSI

James Dean'in sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdığı ilk büyük rolüyle özel bir yere sahip olan Cennetin Doğusu, 27 Temmuz Pazartesi gösterilecek. John Steinbeck'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde Dean, gençlik isyanı, kırılganlık ve kimlik arayışını aynı anda taşıyan çok katmanlı bir performans sunuyor.

Yönetmen koltuğunda Elia Kazan'ın oturduğu ve John Steinbeck'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan 1955 ABD yapımı dram türündeki film 1956 Altın Küre'de En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

HAYATI ANLAMLANDIRAN BİR KEŞFİN YOLCULUĞU: KÜÇÜK AMÉLİE

Küçük Amélie, Amélie Nothomb'un yarı otobiyografik eserinden uyarlanan anlatısını, çocukluk algısının büyülü ve kırılgan doğasıyla birleştiren özgün bir animasyon deneyimi sunuyor.

Yönetmenliğini Liane-Cho Han Jin Kuang ve Maïlys Vallade'nin üstlendiği 2025 Fransa, Japonya ortak yapımı animasyon türündeki film 2025 Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne layık görüldü.

3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak film gösteriminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Markus Berger'in katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

JİM JARMUSCH'TAN AİLEYE DAİR HİKÂYELER: BABA ANNE KIZ KARDEŞ ERKEK KARDEŞ

Jim Jarmusch'un yazıp yönettiği ve oyuncu kadrosunda Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps gibi önemli isimlerin yer aldığı 2025 ABD, İrlanda, Fransa ortak yapımı Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş filmi, 2025 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. New Jersey, Dublin ve Paris'te geçen üç ayrı hikâye üzerinden ilerleyen film, aile ilişkilerinin karmaşık yapısını Jarmusch'un kendine özgü mizah anlayışıyla beyaz perdeye taşıyor. Film, 10 Ağustos Pazartesi günü gösterilecek.

CESARET VE SADAKAT ÜZERİNE BİR DOSTLUK SINAVI: JULİA

Yönetmen koltuğunda Fred Zinnemann'ın oturduğu ve Lillian Hellman'ın Pentimento adlı eserinden sinemaya uyarlanan Julia filmi, 1978 Akademi Ödüllerinden En İyi Senaryo Ödülü ile döndü. 1930'larda iki çocukluk arkadaşı olan yazar Lillian Hellman ile varlıklı ve idealist Julia'nın hayatlarının anlatıldığı filmde Julia, her şeyi geride bırakır ve Nazi karşı direniş hareketlerine katılır. Yıllar sonra Julia'nın Lillian'dan isteyeceği şey Lillian için tehlikeli bir görev ve aynı zamanda Julia ile kurduğu bağın bir imtihanı olacaktır. Film, 17 Ağustos Pazartesi günü gösterilecek.

GÜNEŞLİ GÜNLERE DÜŞEN GÖLGE: ADA

Yönetmenliğini Jan-Ole Gerster'in üstlendiği ve senaryosunu Jan-Ole Gerster, Blaž Kutin ve Lawrie Doran'ın kaleme aldığı 2025 Almanya yapımı dram, suç ve gerilim türlerindeki Ada filmi, Kanarya Adaları'nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan Tom'un hayatını beyaz perdeye yansıtıyor. Zamanını bitmeyen bir tatildeymiş gibi değerlendiren Tom'un tekdüze hayatı otele gelen Maguire ailesiyle yollarının kesişmesinin ardından sıradanlığından sıyrılacaktır. Film, 24 Ağustos Pazartesi günü gösterilecek.

GEÇMİŞİN YANKISIYLA YÜZLEŞMEK: MANEVİ DEĞER

Joachim Trier'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Eskil Vogt ile Joachim Trier'in kaleme aldığı 2025 Norveç, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, Birleşik Krallık, Türkiye ortak yapımı Manevi Değer filmi, 2025 Cannes Film Festivali'nde Festival Büyük Ödülü'ne ve 2026 Akademi Ödüllerinde En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Film Ödülü'ne layık görüldü. Filmde uzun süredir görüşmedikleri babaları Gustav ile yeniden bir araya gelen tiyatro oyuncusu Nora ve kardeşi Agnes'in geçmişle yüzleşmeleri konu ediliyor. Film, 31 Ağustos Pazartesi gösterilecek.