İstanbul Bakırköy Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla iki ayrı program gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma ve farkındalık programının yanı sıra belediye hizmet binasında düzenlenen tatbikatlarla olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve doğru müdahale yöntemlerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk programda, Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT), araç ve ekipmanlarıyla hazır bulundu. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında vatandaşları deprem ve afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirici video gösterimi gerçekleştirilirken, afetlere hazırlık ve doğru davranış biçimlerine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir ve Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı. Programda, olası afetlerde can kayıplarının azaltılması için bireysel hazırlığın, doğru müdahale yöntemlerinin ve afet bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA TAHLİYE VE YANGIN TATBİKATI

17 Ağustos Depremi'nin 27. yılı kapsamında Bakırköy Belediyesi Hizmet Binası'nda da afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir'in öncülük ettiği tatbikatta, belediye çalışanlarının olası bir deprem anında binayı güvenli ve hızlı şekilde tahliye etmelerine yönelik uygulama yapıldı.

Tatbikat başarıyla tamamlanırken, tüm çalışanlar binadan yaklaşık 3 dakika içerisinde tahliye edildi. BAKUT ekiplerinin yanı sıra İstanbul İtfaiyesinin de katıldığı tatbikatta yangına müdahale ve söndürme uygulaması gerçekleştirildi.

Tatbikatla, afet ve acil durumlarda ekiplerin koordineli hareket etmesi, çalışanların doğru tahliye yöntemlerini uygulaması ve olası yangınlara karşı müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.

Programların üçüncüsü ise AFAD İstanbul'un Yeşilköy Yerleşkesi'nde düzenlediği '17 Ağustos'un 27. Yılında İstanbul AFAD'dan Anma ve Afetlere Hazırlık Programı' oldu.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AFAD İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Arda Karadağ ve BAKUT ekibi katıldı. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı programda; afetlere hazırlık, akreditasyon, kurumlar arası koordinasyon, gönüllülük ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Program kapsamında katılımcılarla birlikte deprem anında doğru davranış biçimlerinden 'Çök-Kapan-Tutun' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ardından güvenli tahliye tatbikatı yapılırken, program K9 arama kurtarma köpeklerinin eğitim gösterisiyle sona erdi.

Bakırköy Belediyesi tarafından 17 Ağustos'un 27. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programlarda, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın, doğru müdahale yöntemlerini bilmenin ve kamu kurumları ile toplumun afet anında koordineli hareket etmesinin önemi bir kez daha ortaya konuldu.