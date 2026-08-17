Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2026-2027 tiyatro sezonuna Peter Turrini'nin yazdığı, Kemal Boztepe'nin Türkçemize kazandırdığı ve Şehir Tiyatrolarında daha önce yönettiği oyunlarla adından söz ettiren Barış Erdenk'in rejisini üstlendiği 'Verimsizler' adlı oyunla başlayacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehir Tiyatroları çalışmalarını geçtiğimiz bahar sonu tamamlayarak yeni sezon projelerini belirledi. Ağustos ayı itibarıyla provaları başlayan ve Ekim başında yeni sezonda perde açacak ilk oyun olan Verimsizler 'in dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Özge Çınar, ışık tasarımını Kerem Çetinel üstleniyor. Oyunun hareket düzenini ise koreograf Sibel Erdenk gerçekleştirecek.

İnsanlığa dayatılan ekonomik düzenin ve üretim sisteminin ağır eleştirisini yapan oyun, otorite eliyle acizleştirilen tüketim toplumunun sefaletini gözler önüne seriyor ve bu kıyıcı sistemle mücadele etmenin ön koşulunun örgütlü toplum ve sınıf bilinci olduğunun altını çizip, etkili ve ilgi çekici bir dille hikayeleştiriyor.

Ekim ayı başında EBB Sanat ve Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda perde açacak olan oyun sezon boyunca seyircisi ile buluşmaya devam edecek.