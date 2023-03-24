Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplayan Fatih Erbakan’ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin dört gün içinde karar değiştirmesi Ankara’da siyasi gündemine bomba gibi düştü. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 20 Mart günü yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerine müstakil gireceklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamaştı.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı Protokolü’nün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulmasından önce Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldı. AKP, MHP ve BBP’nin ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) Cumhur İttifakı’nın dördüncü partisi oldu.

“CUMHURBAŞKANI İLE MUTABAKATA VARILMIŞ OLDU”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AKP ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.

Erbakan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu. Yani biz o prensiplerimizi, milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Ve bu prensiplerimiz doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamalar gerçekleştirileceği hususunda da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu.”

Her zaman “milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun” anlayışıyla hareket eden bir parti olduklarını ifade eden Erbakan, “mutlaka bir makama, bir koltuğa sahip olmamız gerekir” diye siyaset yapan bir parti olmadıklarını vurguladı.



Milletin derdine derman olacak prensiplerin bir an evvel uygulanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Erbakan, bu prensipler üzerinde mutabakata varılmasından dolayı parti olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemleri ve kendi adaylarıyla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade etti.

ERDOĞAN, YENİDEN REFAH’I ZİYARET EDECEK

YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

* Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır.

* Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur.

* Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur.”

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edeceğini kaydetti.

Kararlarının ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Dr. Erbakan, “Tabii ki bu vermiş olduğumuz, bu açıkladığımız kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren, gayret eden teşkilat mensupları ve vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, “Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın kısa sürede 70 bin, 80 bin imza seviyesine gelmesinin, gelinen bu noktada çok büyük etkisi olmuştur. Partimizin gücünü, etkinliğini, teşkilatlarımızın dinamizmini ortaya koymuştur. Bu imza süreci ve gelinen bu noktada mutabakat sağlanmasında da bu hayırlı adımlarda da bu imza sürecinin imza verenlerin her birinin çok büyük katkıları olmuştur.” diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçen pazartesi günü “Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden” yollarına devam ettiklerini belirten Erbakan, “Bu yürüyüşte partimiz kısa zamanda büyük yol aldı” diye konuşmuştu.

Partisinin 14 Mayıs seçimlerine “Çok ciddi, belirleyici bir güç” olarak girdiğini belirten Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün “orijinal istikametine uygun şekilde” temsil edildiğini vurgulamıştı.