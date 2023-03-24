Güvenli bir Türkiye için bir ömür adamış, Rize, Tunceli ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, TEMÜTDER -Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği üyesi, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden aynı zamanda İstanbul Sanat ve Kültür Derneği Onursal Başkanı ve MESAM Üyesi de olan akademisyen, şair, yazar, ‘güvenli okul’ projesinin mimarı ve CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Öztürk, güvenlik konusundaki deneyimi ve başarılı CV’si ile de dikkat çekiyor.

CHP’den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olan Osman Öztürk;

DAHA GÜVENLİ DAHA HUZURLU BİR TÜRKİYE MÜMKÜN....

Meslekteki 40 yıllık deneyimi ve tecrübesi sınırları aşan, yazar ve şair kimliğiyle de dünyaca tanınan, güvenlik denince akla gelen ilk isimlerden olan, başarılı iş insanı Osman Öztürk, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday olabilmek amacıyla CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

GÖREV YAPTIĞI İLLERDE ÇOK SAYIDA TAKDİRNAME VE TALTİFLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü görevleri sırasında bir çok önemli projeyi faaliyete geçiren Öztürk Okul Polisliği, Aile Polisliği, Teröre Karşı Toplumun Korunması ve Terör Örgütleri ile Mücadele ve Halk Desteğinin Önlenmesi, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Polis Halk İletişiminin Geliştirilmesi gibi bir çok önemli alanda toplum destekli polislik projelerini Türkiye'de ilk defa uygulamaya geçiren Emniyet Müdürü olarak bilinmektedir. Polisin önleyici ve koruyucu görevlerini pro-aktif bir yaklaşımla etkinleştirerek görev yaptığı illerde suçları önlemede ve azaltmada başarılı olmuş ve çok sayıda takdirname ve taltifle ödüllendirilmiştir. Bir çok önemli Asayiş ve Terör operasyonunu sevk ve idare etmiştir.

HALKLA BÜTÜNLEŞEN ÇALIŞMALARI TERÖRÜN HEDEFİNDEYDİ

Osman Öztürk, 2007 yılında Tunceli İl Emniyet Müdürü iken terör örgütü PKK’nın mayın tuzaklı hain girişiminden son anda kurtulmuştu. Denetlemeden dönen Öztürk’ün güzergahına döşenen mayın, makam aracı geçtikten 5 saniye sonra infilak ettirilmiş, olayda Öztürk ve beraberindekiler yara almadan kurtulmuştu.

Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Öztürk’ün herkese eşit mesafede yaklaşması, birlik beraberlik ve huzur ortamını sağlayan, eğitimler ve konferanlar düzenleyerek bölge insanının gelişmesi için her türlü katkıyı sunması dikkat çekiyordu. Görev yaptığı 2004-2008 yılları arasında birçok toplum destekli polislik projesini gerçekleştirdi.

Çocukların sokakta karşılaştıkları suç ve suçluluğa karşı Sokak Çocukları Projesiyle spor, iş ve meslek öğrenmeleri konusunda çalışmalar yapmış, ekonomik durumu iyi olmayan aile ve çocuklara değişik yardım çalışmaları organize etmiştir.

Hizmetleriyle Tunceli halkının kısa sürede gönlünü fetheden Öztürk’ün, barış ve huzur iklimine can suyu olması için Tunceli’de yaptırdığı bir çeşme de bulunuyor.

“GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA TALİBİM”

Osman Öztürk, “neden milletvekili aday adayı oldunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

" Yaşam yolculuğunu Atatürk sevgisiyle, O'nun fikirleri ve ışığı doğrultusunda belirlemiş bir Cumhuriyet çocuğu olarak, çağdaş ve evrensel değerlerle donanmış, bilim ve adaletle aydınlanmış, demokrasi ve Cumhuriyet erdemiyle taçlanmış bir Türkiye’de özgürce yaşamak umudumu asla kaybetmedim. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ülkemiz ve aydınlık yarınlarımız için oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Bu seçimler, Cumhuriyetin kurucu değerleri ve ilkelerine bağlılığımızın da oylanacağı bir seçim olacak. Ülkemizin huzur ve güvenliği, birlik ve beraberliği, çocukların geleceğe daha umutla bakabilmesi için ömrünü vermiş bir Emniyet müdürü olarak milletimizin hizmetinde olmaya karar verdim. Bu hedef doğrultusunda, milletimizin bana verdiği güven ve desteğe dayanarak, milletvekili aday adayı oldum. Güvenli bir Türkiye için çalışmaya, insanlarımızın hak ve özgürlüklerini savunmaya talibim. Güçlü bir Türkiye'nin temellerini değerlerimin partisi CHP ile birlikte atmaya; kararlı, cesur, vizyoner bir lider, aydınlık yarınlara inancımızı yeniden yeşerten hak, hukuk ve adaletin yılmaz savunucusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında Güvenli bir Türkiye için çalışmaya talibim. ”