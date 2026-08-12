Giresun’un Görele ilçesinde Sis Dağı’nda etkili olan şiddetli yağış sonrası taşan Zıva Deresi, piknik yapan Kırca ailesini vurdu. Sel sularına kapılan Burcu ve Burçin Kırca’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp anne Zekiye Kırca’yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.

Giresun’un Görele ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel faciası, bir aileyi yasa boğdu. Sis Dağı’nda başlayan şiddetli yağış sonrası kısa sürede yükselen Zıva Deresi taştı. Dere kenarında piknik yapan Kırca ailesinden anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapıldı.

Olayın ardından başlatılan yoğun arama-kurtarma çalışmalarında iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne Zekiye Kırca için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

İki kardeşten acı haber

Sel sularına kapılan Burcu Kırca’nın ardından kardeşi Burçin Kırca’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre Burçin Kırca’nın naaşı, sel sularına kapıldığı değerlendirilen noktadan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Çavuşlu sahilinde bulundu.

İki kardeşin cansız bedenlerinin bulunması, arama çalışmalarının sürdüğü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Ailenin İstanbul’dan Görele’deki köylerine geldikleri ve burada piknik yaptıkları öğrenildi.

Zıva Deresi bir anda taştı

Sis Dağı çevresinde etkili olan yoğun yağış, Zıva Deresi’nde su seviyesinin kısa sürede yükselmesine neden oldu.

Dere kenarında bulunan aile, taşkının meydana gelmesiyle birlikte sel sularının arasında kaldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Bölgede yürütülen çalışmalara kara ekiplerinin yanı sıra hava unsurları da destek veriyor. Selin sürüklediği kişilere ulaşabilmek amacıyla dere yatağı, çevredeki alanlar ve sahil kesiminde arama yapılıyor.

Anne Zekiye Kırca için umutlu bekleyiş

İki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından ekiplerin arama çalışmalarındaki önceliği, kayıp anne Zekiye Kırca’yı bulmak oldu.

Arama ekipleri Zıva Deresi güzergâhında ve derenin denize ulaştığı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırırken, sahil kesiminde de tarama yapılıyor.

Ailenin yakınları ise acı haberlerin ardından gelecek yeni haberi bekliyor.

Vali Mustafa Koç bölgede

Giresun Valisi Mustafa Koç, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Koç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, evlatlarını kaybeden acılı baba Mehmet Kırca’ya başsağlığı dileğinde bulundu.

Kırca ailesinin yaşadığı büyük acı, Görele ve çevresinde de derin üzüntüye neden oldu.

Karadeniz’de sel gerçeği bir kez daha ortaya çıktı

Giresun ve Doğu Karadeniz’de kısa sürede etkisini artıran sağanak yağışlar, özellikle dere yataklarında ani taşkınlara yol açabiliyor.

Görele’de yaşanan facia da sel sularının ne kadar kısa sürede tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kırca ailesinin piknik için gittiği Zıva Deresi çevresinde başlayan olay, iki genç kardeşin hayatını kaybetmesi ve annelerinin kaybolmasıyla sonuçlandı.

Burcu ve Burçin Kırca’nın cansız bedenlerine ulaşılırken, Zekiye Kırca’dan gelecek haber ise bölgede umutla bekleniyor.

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