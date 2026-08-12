ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca söz konusu içerikler için erişim engeli talep edileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, paylaşımlara ilişkin ayrıca erişim engeli talep edileceği ifade edildi.

'ÇOCUKLARIN KORUNMASI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ'

Bakanlık, çocukların her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunmasının temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, 'Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez' denildi.

Bakanlık, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.