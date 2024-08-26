Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kadınlara spor yaparak sağlıklı bir yaşam sunacak olan Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’ni düzenlenen tören ile hizmete açtı. Osmangazili kadınlar, yoğun yaşam temposundan spor yaparak uzaklaşacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, sağlıklı bir yaşam için kadınların spor yapabilmelerini sağlamak adına Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’ni ilçeye kazandırdı.

Spor merkezinin içerisinde fitness aletleri, pilates topları ve bantları, kondisyon bisikletleri ve ağırlık setleri gibi ihtiyaç duyulan tüm spor aletleri yer alıyor. Haftanın her günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan spor merkezine gelecek olan Osmangazili kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak hem formda kalacak hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşacak. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılış törenine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AYDIN: “OBEZİTE GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARINDAN”

Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından bir tanesinin obetize olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Aşırı kilo, bütün hastalıkları tetikliyor. Kadınların hem spor yapma imkanı bulması, hem de sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından bu tesis oldukça önemli. Ertuğrul Sağlam Spor Merkezi, Demirtaş Spor Merkezi ve Emek Yakup Aktaş Spor Merkezi’nin ardından sadece kadınlara hizmet verecek olan Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Bu spor merkezi, birkaç mahallemizin kesişme noktası üzerinde yer alıyor. Yenibağlar, Hamitler, Yunuseli ve hatta Bağlarbaşı mahallelerimizde oturan vatandaşlarımız bu spor merkezinden yararlanabilecek. Kadınlarımızın sağlıklı bir yaşam için spor yapmasını önemsiyoruz” dedi.

AYDIN: “MALAZGİRT’TE KAPILARINI AÇTIĞIMIZ ANADOLU’YU BÜYÜK TAARRUZ İLE SAVUNDUK”

26 Ağustos tarihinin, Türk milleti adına çok önemli olan iki büyük zaferin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, “26 Ağustos 1922 yılında belki de dünyanın gördüğü en büyük ve en zor zaferlerden biri olan Büyük Taarruz, başlamıştır. Bu büyük zafer ile bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve geleceğe güvenli bir şekilde bakmamızı sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 26 Ağustos aynı zamanda 1071 yılında Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin de yıldönümü. Bu zaferimizi de kutluyor ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. Her iki savaş da bizim tarihimiz açısından çok önemli. Bizler bugün özgür bir şekilde bu açılışları yapabiliyorsak, ezanlarımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyorsa işte bu zaferlerin kazanılmasını sağlayan büyük komutanlar, büyük kahramanlar ve büyük önderler sayesindedir. Onları ilelebet anmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SARIBAL:” KADIN GÜÇLENİRSE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ DE GÜÇLENİR”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yaptığı konuşmada, “Kadın ne kadar özgürleşir, çalışma ve sosyal hayatta ne kadar güçlenir ise ülkemizin geleceği de o kadar güçlenecektir. Yıllarca çocukların, gençlerin ve kadınların, yaşadıkları sorunlar hep göz ardı edildi. Bugün, yeni oluşum içerisinde olan Yenibağlar Mahallesi’nde böyle güzel bir tesisi hizmete açarak, kadınların spor yapmasına, sosyal açıdan daha güçlü olmasına ve toplumdaki konumlarının yükselmesine olanak sağlayan kıymetli Başkanım Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum. Kadınların daha sağlıklı yaşaması, daha özgürleşmesi ve hayatın içerisinde daha güçlü tutunması adına bu projeyi ortaya koyan belediye çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk, Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’ni mahallemize kazandırdığı için şahsım ve mahalle kadınlarımız adına Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’ni gezdi.