Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni, bu yıl da Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi yönetiminin ve personelinin bir araya geldiği programa akademik ve idari birimlerden katılım sağlandı.

Törende; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Üniversite Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Kelleci, personel ile bayramlaşarak tebrikleri kabul etti.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ramazan ayının manevi huzuruyla bayrama ulaşmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirtti. Konuşmasında özellikle birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlerde toplumsal bütünlüğün en büyük güç olduğunu ifade etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne de atıf yapan Rektör Yılmaz, bağımsızlık mücadelesinin ruhuna vurgu yaparak İstiklal Marşı'nın yazılış amacının bir daha tekerrür etmemesi temennisinde bulundu. İslam coğrafyasında yaşanan zorlukların son bulmasını dileyen Yılmaz; üniversite bünyesindeki huzurlu çalışma ortamının devamını dileyerek, tüm personelin, ailelerinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı.

Tören, yapılan iyi dilekler ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.