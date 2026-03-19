İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde yürüttüğü temizlik ve sosyal destek çalışmalarını tamamlayarak kenti bayrama hazır hale getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarını tamamlayarak ilçeyi bayrama hazır hale getirdi. İlçedeki cami ve cem evlerinde yapılan temizlik çalışmalarıyla ibadethaneler İbayrama hazırlanırken, sosyal destek hizmetleri de bu süreçte kesintisiz sürdürüldü.

Bu kapsamda ekipler; belediyeden sosyal destek alan, yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşların bayrama daha konforlu ve iyi koşullarda girebilmesi için öz bakım, kuaför hizmeti ve ev temizliği desteği sundu.

İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar, bayram öncesinde dayanışma ve özen duygusunu ön plana çıkardı.

Öte yandan, her bayram olduğu gibi bu yıl da şehit kabristanlarında bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

Arife gününde ise Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü mezarlıkları ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği ziyarette, bayramın manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.